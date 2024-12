Saint-Benoît : Sofaz et Rouler Killer bientôt au Bisik

Ce vendredi 13 décembre 2024, le Bisik vous invite à une soirée musicale où les rythmes envoûtants de Sofaz et de Roulèr Killer vont résonner, pour la promesse d’une soirée riche en émotions. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Bisik)

C’est Bann Roulèr Killer, entraînés par Zan et ses dalons qui ouvrira ce bal kafiak, le dernier de l’année au Bisik. L'orchestre maloya d’un nouveau genre fondé par Jean Amémoutou Laope en 2007 également à l’origine du premier Ron Maloya à Saint-Denis.

Pour ce projet ambitieux, Jean a su s'entourer d'amis passionnés pour créer un groupe qui incarne l'âme de la tradition réunionnaise. Avec un format unique composé de plusieurs roulers, Roulèr Killer offre un répertoire polyrythmique qui fait vibrer toute l'Île, de cérémonies religieuses à des festivals en passant par des animations et des master class.

Leur musique, véritable voyage à travers les sonorités de La Réunion, est une invitation à la découverte des traditions locales, tout en surprenant leur public par des performances dynamiques et captivantes. Une performance à découvrir impérativement au Bisik pour une soirée incroyable !

La soirée continue avec Sofaz qui vous transportera dans un univers où se mêlent les sonorités électro et les rythmes traditionnels du Maloya. Depuis une décennie, ce groupe toulousain unique en son genre, composé de musiciens issus du Burkina Faso, de France, du Maroc et de La Réunion, explore et fusionne les richesses culturelles de ses membres pour créer une musique puissante et émotive. Thierry Kabir Devje, Edouard Chaize, Siaka Sanou, Jamal Bijdaa vous présenteront leur nouvel album "Mèt Ansamb".

Une véritable invitation à l'unité et à la transe collective. Enregistré en live pour capturer l'énergie brute du groupe, cet opus se distingue par la poésie du créole et une révolte joyeuse, apportant une bouffée d'air frais et d'optimisme que nous avons à cœur de partager avec vous. Laissez-vous emporter par l'harmonie et la fusion des cultures que Sofaz sait si bien produire.

Véritable concentré d’énergie brute, leurs concerts s’apparentent à des éruptions volcaniques. On ne s'assoit pas avec Sofaz !!! Nou atan azot !

Ne manquez pas cette soirée inoubliable au Bisik, le vendredi 13 décembre dès 19h, où la fusion des cultures et la tradition réunionnaise se rencontrent pour célébrer la musique et la diversité.



Vendredi 13 décembre

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur place

Buvette et restauration sur place

Billetterie sur ce lien