Saint-Benoît : Tèr Laba et Maloya Jazz Xperianz au Bisik Muzik

Ce vendredi 27 septembre, le Bisik a vibré au rythme de deux performances portées par Valérie Chane Tef et Emy Potonié. Deux artistes qui s'attèlent à "met an lèr" une musique réunionnaise colorée de jazz et de passion et qui ont magnifiquement mis en lumière la richesse du métissage musical réunionnais, en mêlant Maloya, Séga et Jazz, tout en rendant hommage aux cultures de l'océan Indien.

Le Bisik a pris des allures de club de jazz pour l’occasion et le public averti attend avec impatience de découvrir les propositions d’Emy Potonié, à la tête de Maloya Jazz Xperience, et de Valérie Chane Tef, qui vient nous proposer son nouveau projet “Tèr Laba”. Deux artistes qui nous offrent leurs talents et partagent leurs univers remplis de sonorités douces et envoûtantes sur un fond de Jazz, de Maloya et de Séga.

Avant d’ouvrir le premier set, Valérie Chane Tef a tenu à nous offrir en exclusivité son dernier clip « Maronaz Koméla », diffusé sur les écrans du Bisik. Un titre enregistré avec Eliasse (Comores) et Lalatiana (Madagascar) qui donne le ton du métissage du projet de l’artiste et que vous pourrez découvrir dès aujourd’hui sur la chaîne Youtube de « ValérieChaneTef ».

Un premier cadeau avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous entraîne « Tér Laba » au cœur du « Désordre la ville », une réinvention du titre de Michou qui nous transporte « là-bas dans la montagne, loin loin loin… »

Pianiste et compositrice talentueuse, Valérie dévoile dans ce projet, créé avec Flo Vincenot, un univers musical profondément enraciné dans l'identité réunionnaise et prend des risques.

L’artiste a en effet abandonné son clavier pour une basse, tantôt machine tantôt guitare, et sa voix, qui emmène le public dans un voyage entre tradition et modernité. Flo a repris le clavier et c’est Sami Pageaux-Waro qui assure avec brio les percussions du trio.

Les titres de son nouvel album « Radio Péï », célèbrent l’authenticité et font résonner des sonorités créoles aux côtés de rythmes envoûtants entre reprises enlevées et créations originales.

« Fé manyèr », enregistré aux côté d’un certain Fabrice Legros ouvre un « Bal Zétwal » brillant avant de laisser place à l’émotion quand Valérie convoque le souvenir de Françoise Guimbert qui avait chanté à ses côtés sur cette même scsène en octobre 2018 lors du premier concert de Valérie à La Réunion… « Bann’ ti y soutien bann gro » et on pense à Tantine Zaza, évidemment, qui n’aurait pas renié cette interprétation poignante…

** Du jazz et des rencontres **

D’« Ambalaba » de Claudio Veeraragoo à « Bidonville » de Claude Nougaro, Valérie et Flo nous invitent dans leur univers, « La Kaz » et leurs compositions sensibles.

Les spectateurs sont tour à tour séduits, émus, touchés par une rencontre qui a entraîné le public dans de purs moments de vie, de rêves… des univers, des voyages, des couleurs partagées d’un arc en ciel lunaire qui se termine en compagnie d’Émy Potonié venue poser les notes de son saxo soprano sur une version unique d’« Adékalom »…

Le temps d’un changement de plateau et c’est Émy Potonié accompagnée de ses musiciens virtuoses à l’énergie inépuisable qui s’empare de la scène sur une intro an « Dalonaz » qui donne le ton d’un concert qui s’annonce intense.

Maloya Jazz Xperianz a bien pris le relais pour une soirée définitivement placée sous le signe de la fusion.

Dès les premières notes, difficile de ne pas se laisser envoûter par la musique d’Émy qui invoque la rencontre entre un volcan d’énergie et un océan de béatitude. Un voyage musical qui mélange délicatement toutes les origines réunionnaises de la jeune virtuose et qui nous plonge dans le même temps dans la tradition de notre île et dans la modernité du monde.

** Tèr Laba et Maloya Jazz Xperianz subliment la scène **

Un tempérament explosif soutenu par les riffs impétueux de Rodolphe Céleste à la guitare ; Les solos ébouriffants de Christophe Chrétien à la Batterie ; la basse élégante de Damien Mandrin et la puissance de Noé Latchimy au piano. La jeune saxophoniste et flutiste réunionnaise partage sa passion sans compter. Chante avec grâce « La pli », celle de son île, composée avec nostalgie loin de celle-ci.

La musique de La Réunion se mêle au jazz sans concession et aux influences Africaines… « Océan », « Abandonnée »… ses titres phares séduisent un public qui chante et danse pour quelques-uns.

Rejoints par les musiciens de Tér Laba elle reprend « Rest’la maloya » de Peters et réinvente un standard avec tellement de passion que le public ne s’y trompe pas et se laisse envoûter par ce mélange et cette improvisation maîtrisée qui fait la richesse du jazz que nous défendons ardemment au Bisik…

La combinaison de rythmes vibrants et de mélodies sophistiquées a captivé l’audience, démontrant une fois de plus la capacité du groupe à faire évoluer la musique réunionnaise tout en restant fidèle à ses racines.

C’est sur le titre « Papang » que se termine cette magnifique soirée qui aura fait plané sur le Bisik le pouvoir du métissage musical, démontrant, s’il en était besoin, que le dialogue entre les styles et les cultures peut ouvrir de nouveaux horizons créatifs.

Une soirée décidément riche en émotions avec deux artistes qui ont littéralement enflammé le Bisik et qui n’ont certainement pas fini de faire entendre leurs voix…

Merci à tous pour votre inspiration, votre passion, votre enthousiasme !

Merci aux artistes transportés et à tous nos partenaires sans qui, encore une fois, rien ne serait possible.

Hier soir, vous pouviez vous restaurer sur place grâce à notre partenaire culinaires L’ilôt Saveur qu'on salue et remercie.

Merci à nos bénévoles, nos jeunes équipiers en mission services civiques et à toute l'équipe du Bisik et enfin merci très spécial à vous qui traversez ces lieux, vous qui partagez, qui donnez du sens à notre travail, vous qui partagez la convivialité du Bisik, votre bonne humeur, vos sourires, votre joie, votre curiosité, votre passion, votre fidélité, à vous merci !

