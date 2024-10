Saint-Benoît : un homme mis en examen et incarcéré pour avoir tué son chien à coups de sabre

Ce mardi 15 octobre 2024, un habitant de Saint-Benoît a été mis en examen et incarcéré pour "sévices graves et acte de cruauté sur son animal, ayant entraîné la mort". Interpellé et placé en garde à vue le 14 octobre par les gendarmes, il avait été signalé par un témoin le jeudi 10 octobre, l'ayant vu frapper son chien en lui portant des coups de sabre. L'animal est mort sous les coups (Photo : www.imazpress.com)

Placé sous mandat de dépôt, il a été incarcéré.

- 1.300 signalements entre 2022 et 2024 -

À La Réunion, selon les chiffres de l'association Apeba, 1.300 signalements de maltraitance animale ont été reçus entre 2022 et 2024.

La majorité des animaux étant des chiens (1.062 animaux) et chats (68 félins). Mais il se peut que l'association vienne en aide à des chevaux, chèvres, volailles, vaches ou autres espèces.

Selon les chiffres de la préfecture, les sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique apprivoisé ou captif ayant entraîné la mort ont augmenté de 127% en 2023.

En 2024, ce sont neuf animaux qui sont morts des suites de cas de maltraitance - en squat ou chez des particuliers.

"Pour rappel, la maltraitance animale est punie d'une amende de 750€ (article R654-1 du Code pénal). Cette sanction est portée à 3 ans de prison et 45 000€ d'amende en cas d'acte de cruauté ou de barbarie envers un animal" rappellent les forces de l'ordre.

Si vous êtes témoin d’un acte de maltraitance animale, vous pouvez le déclarer via l’application Ma Sécurité.

