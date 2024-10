Semaine du développement durable : 83 actions enregistrées sur toute l'île

u une semaine, s'est tenue la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) édition 2024. Au total, ce sont 83 actions qui ont été organisées sur l'ensemble de l'île et enregistrées sur la plateforme dédiée, impliquant de nombreux acteurs et partenaires locaux. Cet évènement a permis de sensibiliser à l’écologie, où la pollution affecte rapidement l’océan. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo: www.imazpress.com)

Parmi les acteurs principaux de cette initiative figurent la Préfecture, la Région Réunion, le Conseil départemental, l’académie de la Réunion, avec une participation active de nombreux jeunes dans des projets porteurs de sens, ainsi que des partenaires engagés tels que le parc national de la Réunion, l’ONF, l’association Granddir, l’association BioMa, et la réserve naturelle. Sans oublier le World Clean Up Day, qui s’est tenu au cœur de cette semaine, mobilisant des centaines de citoyens pour le nettoyage des plages et des zones urbaines de l’île.

Bien entendu, lorsque les partenaires sont associés, les projets sont encore plus intéressants, à l’instar de l’action d’arrachage de plantes envahissantes organisée par le rectorat, avec le Parc national. L’aire terrestre éducative du bas de la rivière de Saint-Denis découverte par les cinquièmes du collège Reydellet est financée en partie par le Conseil départemental et va permettre tout au long de l’année de nettoyer et protéger cet espace par les jeunes.

- De nombreuses actions par et pour les jeunes -

Ces projets novateurs, fédérateurs et ludiques ont permis de sensibiliser la population aux enjeux cruciaux liés à la protection de l’environnement, notamment dans le contexte spécifique de La Réunion.

En tant que territoire insulaire, la protection de l’écosystème local prend une importance capitale, car la pollution se retrouve très rapidement dans l’océan et les espaces naturels sont limités. Cette SEDD a mis en lumière l'urgence de préserver notre environnement, en promouvant des gestes quotidiens simples et des solutions durables pour lutter contre la pollution et la dégradation des écosystèmes.

L’édition 2024 de la SEDD a également été marquée par une volonté de renforcer la participation citoyenne, particulièrement celle des jeunes, à travers des projets scolaires et éducatifs portés par l’Académie de la Réunion. Ces initiatives ont permis de renforcer les liens entre les générations et d'inculquer une véritable conscience écologique aux plus jeunes, dans une dynamique intergénérationnelle essentielle pour l'avenir de notre île.

La préservation de l'environnement réunionnais est une responsabilité collective. Cette semaine de mobilisation a montré que, face aux défis environnementaux, l'unité et l'action collective peuvent faire la différence. Les participants et organisateurs tiennent à remercier chaleureusement l’ensemble des acteurs impliqués et réitèrent leur engagement pour un avenir durable à la Réunion