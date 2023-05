Ce jeudi 11 mai 2023 à 16h30, de nombreux embouteillages sont signalés à Saint-Denis. Les secteurs autour des conseils régional et départemental sont à éviter et la rue de Paris est bloquée, le boulevard Lancastel est saturé au niveau du radar pour aller dans l'est : une voiture est arrêté sur la voie de droite, prudence dans ce secteur. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)