Saint-Denis : la comédienne Tahne se produira dimanche 25 février

Tahnee, comédienne et humoriste reconnue pour son engagement, montera sur la scène du Chat Blanc à Saint-Denis le dimanche 25 février à partir de 17h30, un évènement gratuit. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photo Sly/www.imazpress.com)

À travers un spectacle festif, Tahnee s'attaque avec humour et légèreté à des sujets d'importance tels que le racisme, les LGBTphobies, et l'écologie. Elle nous invite à redécouvrir le monde qui nous entoure, à questionner nos préjugés et à célébrer la diversité sous toutes ses formes.



Tahnee ne se contente pas de faire rire. Elle utilise son humour comme un outil de dialogue et de sensibilisation, invitant son public à rediscuter de tout, à adopter un regard neuf et décalé sur notre société contemporaine. Un monde riche de diversités culturelles, de genres, de sexualités !