Saint-Denis : "TIFRIPRI" un défilé solidaire pour sensibiliser aux violences intrafamiliales

Le vendredi 18 octobre 2024, à Château-Morange à Saint-Denis, aura lieu la troisième édition du défilé solidaire TIFRIPRI. L’objectif de ce défilé est de sensibiliser un large public aux violences intrafamiliales et défendre l’économie solidaire. Sur le podium, ce sont des personnes de tout âge et de toute condition qui participent au défilé. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Le défilé TIFRIPRI, marrainé par Thérèse Baillif, fondatrice du CEVIF, est né en 2021 et ne cesse d’évoluer et de s’embellir. Cette année, c’est dans le bel espace du Château Morange que nos mannequins amateurs défileront.

TIFRIPRI est une association née en 2021 de l’idée d’offrir aux victimes de violences, notamment prises en charge par le 115, la possibilité de disposer de vêtements et accessoires dans la dignité. Les dons de vêtements reçus sont ainsi disposés sur des cintres et permettent de vêtir des familles à très petits prix, et la gratuité pour les bénéficiaires en centre d’accueil au titre de l’économie solidaire.



Avec son défilé solidaire, TIFRIPRI met en avant ses valeurs d’inclusion et de solidarité :

- Une levée de fonds au profit du CEVIF, représenté par : Madame Thérèse Baillif

- Dans un lieu prestigieux chargé d’histoire, Château Morange

- Un défilé avec des professionnels de renom engagés : la styliste Christ Ray, le maîtrebrodeur Johan Luc Katt et la chorégraphe Logan Payet

- Sous l’égide de Madame la Maire de Saint-Denis Ericka Bareigts