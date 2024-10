Saint-Denis : une nouvelle marche pour la Palestine et le Liban

Une marche pour la paix et la justice en Palestine et au Levant est organisé ce samedi 5 octobre à Saint-Denis à l'appel du collectif Réunion Palestine. Près d'un an après le 7 octobre 2023, où une attaque du Hamas a fait 1.205 victimes, Israël bombarde sans relâche la bande de Gaza, la Cisjordanie mais aussi le Liban. Le collectif appelle à se rassembler à 14 heures sur la place Paul Vergès. (Photo sly/www.imazpress.com)

C'est un énième appel à cessez-le-feu que le collectif lance ce samedi. Depuis près d'un an, les militants se mobilisent pour sensibiliser sur le sort des Palestiniens et organisent des actions de boycott.

Dans le petit territoire palestinien assiégé, Israël poursuit son offensive depuis près d'un an, qui y a fait jusqu'à présent 41.534 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU, provoquant un désastre humanitaire.

En Cisjordanie occupée, l'Autorité palestinienne a annoncé jeudi soir la mort de 18 personnes dans une frappe israélienne sur le camp de réfugiés de Tulkarem. L'armée israélienne a affirmé y avoir "éliminé" un chef local du Hamas, Zahi abd al-Razaq, alias Zahi Oufi.

Il s'agit de la frappe la plus meurtrière en Cisjordanie depuis 2000, a indiqué à l'AFP une source au sein des services de sécurité palestiniens. Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967.

Au Liban, plus de 1.000 personnes ont été tuées, selon le ministère de la Santé, depuis les explosions des appareils de transmission du Hezbollah, les 17 et 18 septembre, attribuées à Israël, et le début des bombardements aériens massifs, le 23 septembre, qui ont visé principalement le sud et l'est du pays ainsi que la banlieue sud de Beyrouth.

Le gouvernement a évalué mercredi à environ 1,2 million le nombre de personnes déplacées par les bombardements.

La guerre désormais ouverte entre Israël et le Hezbollah s'accompagne d'une escalade entre Israël et l'Iran, qui a tiré mardi 200 missiles sur le territoire israélien, entraînant des menaces croisées de représailles entre les deux pays et de nouvelles craintes concernant un embrasement du Moyen-Orient.

Israël a exclu tout accord de cessez-le-feu depuis un an, et les risques d'embrasement de toute la région continuent de s'aggraver.

www.imazpress.com avec l'AFP / redac@ipreunion.com