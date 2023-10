Saint-Gilles : exposition immersive et concerts pour fêter Halloween

Après une première édition réussie au Bisik de Saint-Benoît, la soirée Stranger Night prend ses quartiers au bar Les Toiles Noires de Saint-Gilles pour la soirée d'Halloween. Ce mardi 31 octobre 2023, une exposition immersive dans l'univers de la série Stranger Things, ainsi qu'un concert de Lady La Fée, animeront

C'est un véritbale décor de cinéma qui va s'installer du 31 octobre au 4 novembre dans ce bar geek du quartier de Saint-Gilles. Un travail minutieux qui a demandé beaucoup de temps. "Pour la première édition, qui a eu lieu l'année dernière, j'ai travaillé 10 heures par jour pendant trois semaines" se rappelle Kryss, alias PixKnot , musicienne et crétatrice de décors.

Pour cette deuxième édition, les organisateurs ont misé sur un décor encore plus travaillé. "L'objectif, c'est de cumuler du décor et d'offrir chaque année une expérience de plus en plus travaillée" indique Arno Noar, alias Fatal Event, co-organisateur et décorateur. "Toujours plus de décorations et toujours grand. On aimerait pouvoir l'exporter à Paris" ajoute-t-il.

L'exposition se veut immersive, "pour avoir l'impression de se retrouver au milieu du décor de la série Stranger Things". "C'est la série idéale pour la thématique d'Halloween, il y a tout : des monstres, des jeux vidéos, du sang..." détaillent les deux organisateurs.

Un concert de Lady La Fée se tiendra aussi dans la soirée. Des surprises attendent les participants.

L'événement se tiendra à Les Toiles Noires, bar bien connu de Saint-Gilles, à partir de 20 heures.