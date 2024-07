À Saint-Gilles, un restaurateur en lutte contre les mégots jetés sur la plage

Ce samedi 27 juillet de 9h à 12h, le restaurant Le Sauvage à Saint-Gilles organise une action de sensibilisation contre sur les mégots de cigarettes jetés dans le sable. "Étant nous-mêmes sur la plage, nous avons conscience de cette problématique et souhaitons sensibiliser le public", indique le restaurant. Objectif : rappeler les bons gestes et collecter les mégots (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Sensibiliser les passants, donner les grands chiffres clés au sujet du mégot (source de départ d'incendies, pollue 500 l d'eau, contient 2500 composants chimiques...), distribuer des cendriers de poche en métal : "Mon mégot ne finira pas dans l'eau" font partis des objectif de cette journée.

Une collecte de mégots est également organisée sur la plage et pesée avec équivalence en nombre de litres d'eau non pollués. L’association Mégot Réunion récupérera ensuite les mégots pour leur donner une seconde vie.

Enfin, le restaurant présentera un cendrier à vote ludique. Un cendrier à vote étant "un moyen ludique d’inciter les fumeurs qui passent devant à utiliser leur mégot pour voter". "Le but est de motiver ceux qui jettent habituellement leur mégot au sol avec une question qui leur parle. Cette question sera régulièrement modifiée avec des sujets parlants", précise les équipes du restaurant.

Si pour cette première édition, le restaurant est le seul à intervenir avec l’aide de l’office de tourisme, des influenceuses et de Prop Réunion, "dans les prochaines éditions, nous aimerions donner plus d’ampleur à la collecte."

Le but étant d’ancrer cette action dans le temps. "Nous collecterons tous les mégots collectés sur notre restaurant et Mégot Reunion viendra les récupérer tous les mois, nous distribuerons de temps en temps des cendriers de poche" et enfin "nous organiserons d’autres actions de collecte avec d’autres établissements", assurent les équipes.

- Le mégot déchet numéro 1 -

"Comme vous le savez, un mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau, et un mégot finit très souvent sa course dans nos océans", indique le restaurant Le Sauvage à Saint-Gilles.

"Dans le restaurant même, les gens jettent leurs mégots dans les cendriers prévus à cet effet. Aux alentours directs, notre équipe ramasse tous les matins environ 50 mégots par jour", explique à Imaz Press, l'équipe du restaurant à l'initiative de cette action.

Les mégots de cigarettes sont l’une des plus importantes sources de déchets au monde : entre 30 et 40% des déchets ramassés lors des opérations de nettoyage des plages et des villes, rappelle l'agence régionale de santé. A La Réunion, ces mégots sont un désastre pour les sols comme pour l'océan.

Selon l'ARS, "plus de 200 millions de cigarettes [sont] éparpillées chaque année dans les rues, les parcs, les plages et l’océan à La Réunion" si l'on prend en compte que 30% des cigarettes sont jetées par terre, et les 660 millions de cigarettes mises en vente en 2020 selon les derniers chiffres fournis par l'ORS Réunion (observatoire régional de santé).

- Une minute pour la fumer… des années pour se décomposer -

Quel est l’impact écologique d’un mégot jeté dans la nature ?

Si les produits contenus dans la cigarette détruisent la santé de celui ou celle qui les ingère, ils ont également un impact sur les écosystèmes.

"Le filtre contient plusieurs milliers de substances chimiques (acide cyanhydrique, naphtalène, nicotine, ammoniac, cadmium, arsenic, mercure, plomb) dont certaines sont toxiques pour les écosystèmes", précise le ministère de la Transition écologique.

Chaque année, plus de 23 milliards de mégots sont jetés au sol et se retrouvent dans la nature. Lacs, rivières, océans, forêts, montagnes, aires de jeux ou encore trottoirs : tous sont impactés par la pollution qui découle des mégots abandonnés.

"Il faut savoir qu'un seul mégot pollue 500 litres d'eau", indique Matthias Commins, le fondateur de l'association. Il faut savoir aussi qu'on retrouve dans un mégot 2.500 éléments chimiques."

De plus, jeter son mégot est loin d’être anodin puisqu’il est une source de pollution environnementale importante. En effet, le filtre est composé de plusieurs matières plastiques dont de l’acétate de cellulose. Les filtres se dégradent entre 1 et 2 ans, mais l’un de ses composants, l’acétate de cellulose, met quant à lui près de 10 ans pour se biodégrader.

Pour rappel, le jet d’un mégot sur la voie publique conduit à une amende forfaitaire de 135 euros, pour abandon de déchets dans la rue.

