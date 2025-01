Saint-Joseph : de nombreux actes d'incivilité dénoncés à la Rivière Langevin

En cette période estivale, la Rivière Langevin est très fréquentée notamment le week-end. Cette fréquentation entraîne de nombreux actes d'incivilité, regrette la commune de Saint-Joseph. 64 contraventions ont été dressées pour stationnement gênant, et 85 véhicules ont été déplacés. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Bilan du week-end des 4 et 5 janvier 2025 :

- Passages à la balance : 10 565 véhicules.

- Passages au Bassin de Jar : 2 300 véhicules.



Un record d'affluence pour la saison a été enregistré ce dimanche sur la partie basse avec 5 447 véhicules.



"Grâce aux efforts déployés en matière de sensibilisation, de prévention et aux aménagements, ainsi que la mobilisation de la police municipale, la circulation est restée relativement fluide malgré un record d'affluence et une capacité d'accueil maximale du site atteinte, voire même dépassée", note la ville.



Elle regrette néanmoins "le manque de civisme et l'agressivité de certains visiteurs, qui engendrent des difficultés pour le plus grand nombre, notamment les véhicules de secours et également pour les riverains".



- Ne bloquez pas la circulation

- Tout stationnement dangereux et/ ou gênant est passible d'une amende allant jusqu'à 135 euros et un retrait de 3 points.

- Respectez les riverains : pas de nuisances sonores

- Le camping est interdit.