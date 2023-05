À Saint-Leu, Marie-Elisema Pontalba souffle sa 100ème bougie

Le Maire, Bruno Domen et Marie Alexandre élue déléguée aux séniors ont félicité ce lundi 15 mai 2023, Madame Pontalba entourée par ses proches au domicile familial de la rue haute à Saint-Leu. La famille réunie quasiment au grand complet, toutes générations confondues, n’aurait raté pour rien au monde cet événement exceptionnel et festif qui a rassemblé depuis les 11 enfants, 30 petits enfants, 48 arrière-petits-enfants et 17 arrière-arrière petits- enfants de la nouvelle centenaire.

Marie-Elisema Pontalba est née à Saint-leu le 15 mai 1923 et s’est mariée avec Louis Philippe Véfour le 28 octobre 1962 à l’église et à l’Hôtel de Ville de Saint-Leu.

Selon ses enfants, elle doit sa longévité et sa bonne santé à son alimentation : "li té mange bann produits sains : patates, songe, soso, brèdes..", expliquent de concert sa petite fille Marika et son arrière-petit-fils qui s’occupent d’elle au quotidien.

Joyeux anniversaire Madame Marie-Elisema.