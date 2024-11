Saint-Leu : seuls 18 kilos de déchets produits lors du festival Zéro Déchet La Réunion

Ce samedi 9 novembre 2024, avait lieu le festival "Zéro Déchet La Réunion" au parc du 20 décembre à Saint-Leu. L'objectif, sensibiliser à la réduction des déchets et mettre en lumière les acteurs du territoire. Dans le cadre du festival, 19 associations et 20 artisans se sont mobilisés autour d’un village associatif, marché artisanal, ateliers, conférences, espace marmay... Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Zéro Déchet)

Plusieurs actions ont été mises en œuvre pour permettre de réduire, réutiliser, recycler et composter, les déchets sur le festival :

- Zéro produits à usage unique pour les exposants (tout emballage transformé, ni compostable, ni recyclable),afin de privilégier des solutions réutilisables ou naturelles. Les artisans ont dû par exemple réfléchir à des alternatives au papier cadeau lors des ventes.

- Zéro vaisselle jetable, grâce à la participation de Réutiliz, pour la mise en place de consigne sur les barquettes, verres et couverts.

- Zéro gaspillage alimentaire (ou très peu), avec des repas équilibrés et diversifiés, aux portions adaptées. L’ensemble des biodéchets du festival a ensuite été composté par les Alchimistes Pei.

- Zéro gaspillage de papier avec des impressions limitées. Zéro goodies ni flyers distribués en masse.

- Tous les matériaux qui pouvaient l’être seront réutilisés (cartons, bâches, etc.)

Environ 18kg de déchets produits sur la journée, montage-démontage compris (1kg de déchets ultimes, 6kg recyclables et 11 kg de déchets compostables). Soit 50 fois moins qu’une manifestation “classique”.

En plus de produire peu de déchets, des déchets ont également été évités par les animations du festival: 150 kg de vêtements valorisés autour d’une friperie et auprès de Ti Tang Récup, 20kg d’invendus sauvés de fruits et légumes en cuisine pour les bénévoles, et 30 kg d’objets réparés grâce au Réparali animé par Ekopratik. Soit une compassion supérieure au déchet du festival.

Au-delà des déchets, l’association a réfléchi à l’impact global du festival sur l’environnement. En mise en avant des solutions de mobilité douce (partenariat avec Karos, parking à vélo sécurisé), de la production locale pour les boissons (producteurs de boissons de Saint-Leu) et la restauration (utilisation de produits locaux et non carnés).

Pour fédérer et sensibiliser les différents participants (restaurateurs, artisans, partenaires, festivaliers...), une charte d’éco responsabilité rappelle les différents engagements du festival.

Un impact non mesurable à ce jour est la sensibilisation des participants notamment par les ateliers pratiques sur des nouveaux gestes zéro déchet dans le quotidien: fabrication de produits d’entretien, ateliers couture de culottes menstruelles, tressage de vacoa, compostage... Une expérience qui prouve qu’il est possible d’effectuer des changements dans nos habitudes de vie, même à l’échelle d’un événement à plusieurs milliers de participants !

Pourquoi un événement zéro déchet ?

Organiser un événement, et donc concentrer participants, matériel et énergie dans un même endroit et de manière éphémère, peut être à l’origine d’une forte pression sur l’environnement et les ressources naturelles. Selon l’Ademe, une manifestation moyenne de 5.000 personnes générerait 2,5 tonnes de déchets et consommerait 1 000 kWh d’énergie.

Un événement "zéro déchet, zéro gaspillage" est donc un événement qui intègre dès sa conception la réduction de la production de déchets et limite l’utilisation de matières premières, grâce à plusieurs leviers d’actions :

● Réduire en amont la production des déchets induite par l’événement

● Prévoir la gestion des déchets et leur valorisation

● Sensibiliser les participants