Saint-Marie : la Croix Rouge inaugure son nouveau centre régional

Ce jeudi 21 novembre 2024, le président de la Croix-Rouge française, Philippe Da Costa inaugure le Piroi Center à Sainte-Marie. Après 18 mois de construction, ce centre régional est dédié à la gestion des risques de catastrophes dans la région de l’océan Indien, comme l'indique la Croix-Rouge dans un communiqué publié ci-dessous (Photo Piroi)

Depuis 2000, la Croix-Rouge française (CRF) mène un programme de gestion des risques de catastrophes (GRC) dans la zone sud- ouest de l’océan Indien à travers la Plateforme d’intervention régionale de l'océan Indien (PIROI).

Ce programme associe aujourd’hui sept sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : le Croissant-Rouge comorien, la Croix-Rouge malgache, la Croix-Rouge de Maurice, la Croix- Rouge du Mozambique, la Croix-Rouge des Seychelles, la Croix- Rouge tanzanienne et la Croix-Rouge française, en tant que coordinatrice, ainsi que de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

- Le Piroi Center, nouveau centre régional de la Croix-Rouge -

Dans un contexte mondial marqué par des crises complexes et des besoins humanitaires croissants, la Croix-Rouge française se donne pour mission de devenir une référence internationale dans les domaines de la santé et de la gestion des risques de catastrophes.

Pour faire face aux défis croissants du changement climatique et suivant son cadre stratégique 2021-2025, la CRF-PIROI évolue et devient le PIROI Center, grâce au soutien de ses partenaires.

En mutualisant savoirs et compétences, ce centre vise à créer des synergies pour renforcer les capacités à l’échelle locale, nationale et régionale en matière de gestion des risques de catastrophes et d’adaptation au changement climatique.

Avec la création du PIROI Center, la CRF-PIROI se prépare à franchir un nouveau cap et à déployer ses actions à une plus large échelle. Ce centre régional se concentrera autour des grandes missions phares qui guideront ses activités.

Le PIROI Center a pour vocation de devenir un espace de collaboration et de réflexion pour les acteurs humanitaires, les spécialistes de la gestion des risques, les acteurs politiques, les acteurs du développement, les chercheurs, les formateurs, ainsi que le secteur privé et le grand public.

- Un édifice construit en adéquation avec les valeurs de la Croix-Rouge -

À l'image des engagements de la Croix-Rouge française sur le plan environnemental, le PIROI Center vise à promouvoir l'harmonie entre le bâtiment et son environnement. La CRF-PIROI a ainsi collaboré avec des experts en architecture pour formuler des recommandations adaptées.

Le PIROI Center s’étend sur un site de 4.000 m2 et comprend trois entités interconnectées. Le centre de formation de 300 m2, idéal pour des séminaires, conférences, formations et rencontres internationales.

L’entrepôt humanitaire, d’une superficie de 900 m2, offre une capacité de stockage suffisante pour répondre aux besoins prioritaires de plus de 25 000 personnes, doublant ainsi l’espace actuel de la CRF-PIROI.

Un espace dédié aux bureaux et à la gestion de crises de 300 m2 accueillera entre 25 et 30 collaborateurs.



En complément de ces trois entités, une aire d'entraînement de 700 m2, pourra être utilisée lors des formations et des exercices de simulation.

- De la CRF-Piroi au Piroi Center -

Dans son sixième rapport, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) met en lumière les conséquences croissantes des événements climatiques extrêmes sur l'océan Indien, désormais classée comme la troisième région la plus touchée au monde. Les cyclones, tempêtes tropicales, inondations, sécheresses et incendies de végétation devraient, selon les experts, devenir plus fréquents et plus intenses, notamment dans les îles et les zones côtières du Sud-Ouest.

Entre 2000 et 2019, plus de 4 milliards de personnes dans le monde ont été affectées par des catastrophes Ce constat alarmant soulève des inquiétudes quant à l'avenir et au développement des populations de la région, qui seront de plus en plus exposées à ces phénomènes. Il est donc impératif d'élaborer des solutions visant à renforcer notre préparation collective.

Entre 2000 et 2024, la CRF-PIROI a mené plus de 85 projets consacrés à la gestion des risques de catastrophes et 72 interventions d’urgence au bénéfice direct de plus de 1,9 million de personnes.

- La Croix-Rouge développe son offre de formations -

En 2020, la CRF-PIROI a impulsé la création, à l’Université de La Réunion, du “Master Risques et Environnement”. A travers cette formation, les élèves acquièrent des compétences en gestion des risques, grâce à une meilleure compréhension des concepts, des méthodes et de l’utilisation des outils.

Depuis 2008, la CRF-PIROI a formé plus de 5 000 personnes dans le cadre de plus de 250 formations, en présentiel et en distanciel.

Afin d’améliorer l’efficacité de l’aide apportée, il est crucial de développer les compétences des acteurs et la capacité à innover. Pour cela, la CRF-PIROI développe son offre de formation afin d’assurer une offre aux niveaux local, régional et international et d’enrichir l’éventail des formations proposées aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, aux Etats et aux acteurs opérant dans la sous-région.