Saint-Paul et Saint-Paul : Fête le mur pour trouver un emploi

En partenariat avec les villes de Saint Paul et Saint Joseph ainsi que les services publics de l’emploi, l’association Fête le Mur - fondée par Yannick Noah -, a développé deux actions “Jeu, Set et Job” qui se concrétiseront par un job-dating sportif le jeudi 10 octobre 2024 à Saint Joseph et le vendredi 11 octobre 2024 à Saint Paul. "Cet événement alliant tennis et insertion professionnelle a pour objectif de casser les codes du recrutement traditionnel et d’utiliser la pratique sportive comme outil pour y parvenir" souligne l'association (Photo d'archives rb/www.imazpress.com)

Pour Fête le mur, ces job-dating sportifs ont vocation à "amener les entreprises et les demandeurs d’emploi issus des quartiers prioritaires en recherche d’emploi à se rencontrer et à échanger dans un cadre moins formel"

Il s'agit aussi de "montrer que la pratique du tennis permet de développer de nombreuses qualités

transposables dans le monde professionnel et valoriser des compétences et qualités qui seraient moins visibles lors d’un entretien conventionnel"

Une trentaine de demandeurs d’emploi ont été invités par l'associaton à venir échanger avec des entreprises au cours des deux événements.



Recruteurs et publics pourront participer à différents ateliers et notamment jouer au tennis ensemble sur les courts. "Ce moment sportif sera propice à l’observation et au coaching sur les soft skills par exemple : posture, collaboration en équipe" note Fête le mure..

Ensuite, les participants se dirigeront vers l’espace dédié au job-dating. "Les entreprises présentes proposeront des entretiens pour de multiples offres d’emploi" promet l'association

Programme de l’événement à :

- Saint Joseph : Tennis club municipal de Saint-Joseph, rue du centre nautique

- Saint Paul : 213 Rue Marius et Ary Leblond (à côté de la médiathèque)

13h30 : accueil

13h00 – 15h00 (sur les courts de tennis) : rencontres par le tennis 15h – 17h : Job-dating avec les entreprises et ateliers de coaching

17h : Fin

À propos de fête le mur

Lancée en 1996 par Yannick Noah, Fête le Mur est une association socio-sportive qui a pour objectif de développer la pratique du tennis et plus largement la pratique sportive comme outil d’éducation et d’insertion auprès de la population des Quartiers Prioritaires de la Ville.

L’action de Fête le Mur s’inscrit autour de 6 grandes thématiques : l’éducation par le sport, l’orientation et l’insertion professionnelle, la réussite scolaire, le décloisonnement, l'éducation alimentaire, et la promotion des filles et des femmes. Aujourd’hui présente dans 80 villes (66 dans l’hexagone et 14 en outre-mer),

Fête le Mur œuvre chaque année auprès de 17.000 bénéficiaires encadrés par des équipes professionnelles et des entraîneurs de tennis diplômés.

