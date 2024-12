Saint-Paul : grève levée à La Créole

Ce jeudi 12 décembre 2024, la direction de La Créole à Saint-Paul, a annoncé la fin de la grève illimitée initiée par la CGTR Eau. Un mouvement "marqué par une mobilisation limitée et qui n’aura rassemblé que 24 % de nos agents", indique la direction, permettant à "76 % de nos collaborateurs de poursuivre leur mission, assurant ainsi la continuité du service public".

"Nous prenons acte de cette reprise du travail, qui, bien qu’attendue, reflète le bon sens retrouvé", poursuit la direction de La Créole.

"La Créole réaffirme son engagement à travailler avec l’ensemble de ses agents, avec l’ensemble des représentations du personnel dans un esprit de dialogue social respectueux et constructif, au service de l’intérêt général et non pas d’intérêts individuels."

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com