Saint-Paul : la brocante fête ses 25 ans

Organisée par Tienbooo Com, la brocante du Front de mer de Saint-Paul fêtera ses 25 ans ce dimanche 25 août 2024. "Pour remercier ses clients, Tienbooo Com proposera un jeu, avec à la clé des emplacements gratuits pour les prochaines brocantes" indique l'organisateur dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : Tienbooo Com)

25 ans déjà ! Et autant d’années de partage, d’échanges, de bonnes affaires en toute convivialité pour les Réunionnais à la brocante historique du front de mer de St Paul. Depuis 1998, elle contribue au recyclage, à l’économie solidaire et à rendre les fins de mois, un peu moins difficiles.

Ce dimanche 25 aout 2024, ambiance festive garantie avec la brocante et son animation musicale. Pour remercier ses clients, Tienbooo Com proposera un jeu, avec à la clé des emplacements gratuits pour les prochaines brocantes.

Lancée en août 1999, la brocante de Saint-Paul est la doyenne des brocantes de l’Ouest. A l’époque, les brocantes et vide greniers connaissent un développement rapide en métropole. Guy François re-vient au pays, le concept dans ses bagages. Il lance alors Tienbooo Communication et tente d’inscrire la brocante dans les habitudes des Réunionnais.

D’abord, "Foire à la Brocante de l’Ouest", timide, la manifestation se développe à force de persévérance, prend de l’ampleur et se pose sur le front de mer de St Paul. Elle participe à la dynamisation souhaitée par la mairie de Saint-Paul pour ce lieu et contribue à favoriser des échanges. Véritable institution du système D, la Brocante de St Paul est organisée par le seul professionnel du secteur.

En plus de deux décennies, les mentalités ont évolué. On fait toujours la brocante pour des raisons économiques mais il y a aussi une véritable prise de conscience écologique.

Brocanteurs et bradeurs évoquent plus facilement l’eco-responsabilité, l’éco-citoyenneté. Il est désormais question pour les les Réunionnais d’arrondir leurs fins de mois en offrant une seconde vie à une multitude de produits, d’objets, des vêtements utiles, "vintage" ou simplement "sympas" et qui ont une "histoire".

Autant de produit usagés qui ne finiront pas à la poubelle mais ré-alimenteront des circuits de consommation. La brocante de Saint-Paul qui répond aujourd’hui encore à un besoin social et participe ainsi pleinement à l’essor de l’économie circulaire. Pour de nombreuses familles, c’est aussi une idée de sortie dominicale. De l’avis des bradeurs et des chineurs, la plus prisée et la plus intéressante de l’île. Pour trouver des trésors insolites et cachés.

• Infos pratiques

Grande Brocante de Saint-Paul sur l’esplanade du front de mer (place du marché forain) a lieu le dernier dimanche du mois de 4h à 13h. Ouverte à tous, pas de réservation, mise en place de 4h à 8h.

Infos au 0692 85 28 59/ www.tienbooo.com et sur la page Facebook Tienbooo.