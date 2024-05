Saint-Pierre : 1,5g de cocaïne et 8g de cannabis saisis pendant une opération Place nette

Les jeudi 2 et vendredi 3 mai 2024, la Police Nationale de la Réunion a mené une opération "place nette" dans le secteur de la gare routière de Saint-Pierre afin de rétablir un sentiment de sécurité auprès des usagers des transports en commun et des élèves du lycée professionnel François de Mahy situé à proximité. 1,52 grammes de cocaïne et 8 grammes de cannabis ont été saisis.

102 policiers ont été mobilisés sur l'ensemble du dispositif mais également de partenaires institutionnels publics et privés : police municipale de Saint-Pierre et les transporteurs de la Transdev.

"L'objectif de cette opération était de rassurer la population et de lutter contre la délinquance, notamment contre le trafic de stupéfiants, en marquant une présence visible et dissuasive auprès des trafiquants et des consommateurs" détaille la police.

- Bilan des ces 2 journées d'actions -

Contrôles :

- 1408 individus

- 383 véhicules lourds

- 74 bus

- 1596 passagers

- 3 débits de boissons

Saisies :

- Armes : 2 couteaux à cran d’arrêt

- Stupéfiants : 1,52gr de cocaïne et 8 gr de cannabis

Verbalisations :

- 63 procès verbaux électroniques pour infractions routières

- 63 infractions liées aux titres de transport

- 4 amendes forfaitaires pour détention de stupéfiants

- 3 mises en fourrière de véhicules légers

- 15 immobilisations de véhicules légers