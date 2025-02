Saint-Pierre : 40 pieds de cannabis saisis dans le secteur de Mont-Vert

Le jeudi 6 février 2025, les policiers de Saint-Pierre ont saisi 40 pieds de cannabis saisis pour un poids total de 98 kg. Une découverte fait au hasard d'une ronde de la brigade à vélo, constatant la présence de plants de cannabis dépassant la toiture d'une maison dans le secteur de Mont-Vert. Les mis en cause ont été entendus. Une enquête est en cours (Photo : Police nationale)

Une perquisition a été faite au domicile en présence de l'officier de Police judiciaire et du fils des propriétaires des lieux qui dénonçait que la culture appartenait à ses parents.



Les différents mis en cause étaient conduits et entendus au commissariat pour déterminer le rôle de chacun.

L’enquête se poursuit.

