Sainte-Clotilde : un concert pour la paix

"Ce samedi 17 août 2024, la place Bancoul de Sainte-Clotilde a vibré au rythme de la musique et de la solidarité lors de l'événement organisé par l'association le Case de Bois de Nèfles en partenariat avec la Ville de Saint Denis" écrit l'association le Case de Bois de Nèfles dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Case bdn)

"Toute l'après-midi, des centaines de personnes se sont rassemblées pour célébrer la paix et l'unité, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Dans un monde marqué par les conflits et les divisions, l'association Le CASE de Bois de Nèfles a souhaité transmettre un message puissant : "Solidaire et indivisible pour la paix dans le monde". Nous sommes heureux d’avoir accueilli plusieurs artistes tels que : “Kadans Sega; Krike Krake; Matso, Segael; DJ Stan; Kreolokoz; Cédric Analyse et Secteur 410” pour qui la musique, en tant que langage universel, joue un rôle central et offre un espace de partage et d'espoir.

- Des animations pour petits et grands -

Cette journée en deux temps à permis, pour cette première partie d’après-midi, de proposer des animations aux plus jeunes pour allier amusement et valeurs essentielles telles que : la tolérance et la solidarité via des citations d’auteurs et personnalités créant ainsi une atmosphère conviviale et joyeuse.

La musique a pris le relais à 18h avec un concert exceptionnel réunissant des artistes locaux talentueux.

Chaque performance a été une véritable ode à la paix, un rappel que même face aux défis les plus sombres, la lumière de la paix peut briller. Les artistes ont su toucher les cœurs et les esprits, transformant la Place Bancoul en un lieu d'émotion partagée.

Cet événement a démontré une fois de plus que, malgré les divisions et les conflits qui traversent le monde, la musique reste un puissant vecteur de paix et de solidarité.

L'association Le Case de Bois de Nèfles tient à exprimer sa profonde gratitude à tous les artistes qui ont généreusement partagé leur talent, ainsi qu'aux petites entreprises du quartier de Bois de Nèfles et la Ville de Saint Denis, pour leur soutien et leur engagement.

Grâce à vous, cet événement a été un véritable succès et a permis de faire passer un message d'espoir et d'unité."