Sainte-Marie : disparition inquiétante de Ludivine Ikarack

Ludivine Ikarack née le 16 février 2006, a été vue pour la dernière fois ce vendredi 13 octobre 2023 à 7 heures 30 à l'arrêt de bus de la ligne 33 à Sainte-Marie. La gendarmerie signale une disparition inquiétante.

Mince, elle mesure 1m65 et a les cheveux attachés. Elle est vêtue "d'un jean bleu, d'un tee shirt blanc avec des petits coeurs rouges dessus, d'une veste orange et blanche avec manches et dos de couleur orange, rayures blanches et orange sur le devant" et est porteuse de "chaussures dorées et d'un sac bretelles de couleur orange".

Si vous disposez d'informations permettant de le localiser, veuillez contacter immédiatement la brigade de gendarmerie de Sainte-Marie au 02.62.53.40.01, ou en dehors des heures ouvrables composer le 17.

