Saison cyclonique 2024-2025 : une activité proche ou supérieure à la normale attendue

Entre 9 et 13 systèmes pourraient se développer

La saison cyclonique 2024-2025 devrait être caractérisée par une activité proche ou supérieure à la normale à l’échelle du bassin cyclonique du Sud-Ouest de l'océan Indien, annonce Météo France ce vendredi 1er novembre. Le centre météorologique estime qu’entre 9 et 13 systèmes (tempêtes et cyclones) pourraient se développer, avec 4 à 7 d’entre eux atteignant le stade de cyclone tropical (Photo d'archive rb/www.imazpress.com)

"Si cette année les zones de genèses seront privilégiées sur la moitié Est du bassin, on s’attend à des trajectoires cycloniques majoritairement orientées vers l’Ouest ou le Sud-Ouest, pouvant amener les phénomènes cycloniques à menacer les terres habitées de la partie Ouest du bassin" précise Météo France.



"Nous estimons en effet qu’il y a une probabilité de 50% de connaître une activité supérieure à la normale, une probabilité de 40% pour que l'activité cyclonique soit proche de la normale et une probabilité de seulement 10% pour que l’activité soit inférieure à la normale" notent les prévisionnistes.

"On s'attend à avoir au final 9 à 13 phénomènes cycloniques sur le Sud-Ouest de l'océan Indien (normale à 10), dont 4 à 7 deviennent des cyclones tropicaux (normale à 5)" ajoutent-ils.

"Cette année, le contexte de grande échelle change sensiblement par rapport à l’année dernière. Des températures de mer plus chaudes que la normale et une activité pluvio-orageuse intense sont attendus sur le centre et l’Est du bassin (l’année dernière, c’était la partie Ouest)" détaille Météo France.

Cette configuration "devrait favoriser la formation des phénomènes cycloniques sur ces secteurs (assez loin des terres habitées donc), toutefois, on ne s’attend pas pour autant à un impact atténué". Une majorité de trajectoires "seront orientées vers l’Ouest ou le Sud-Ouest, amenant alors potentiellement ces systèmes à impacter les terres habitées de la partie Ouest".

"Il convient donc de mettre en œuvre dès à présent et comme chaque année, les précautions d’usage de début de saison cyclonique. Rappelons que pour un endroit donné, il suffit d’un seul système pour connaître un impact pouvant être catastrophique" conclut Météo France.

