Salariés des très petites entreprises, votez pour vos représentants syndicaux

Du 25 novembre au 9 décembre 2024, tous les salariés des TPE de moins de 11 salariés et les employés à domicile sont appelés à voter pour se prononcer en faveur d'un syndicat qui les représentera. (Photo Préfecture de la Réunion photo RB/www.imazpress.com)

"Depuis 2012, tous les 4 ans, l’élection syndicale dans les très petites entreprises (TPE) joue un rôle majeur dans la bonne conduite du dialogue social en France, pour prendre en compte les intérêts spécifiques des nombreux salariés des TPE et du particulier employeur", note la préfecture.



Ce scrutin contribue à la mesure de l’audience des organisations syndicales, avec les élections professionnelles dans les entreprises de moins de 11 salariés et les élections aux chambres d’agriculture (dédiées aux salariés de la production agricole).

"L’audience est l’un des critères qui permet de déterminer la représentativité d’une organisation syndicale et ainsi sa légitimité et sa capacité à participer au dialogue social", écrit la préfecture.



Arnaud Pouly, directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion présentera l’élection syndicale des salariés des entreprises de moins de 11 salariés et des employés à domicile le jeudi 28 novembre 2024 à 10 heures.