Sidoleine Papaya sera bientôt la nouvelle maire de Salazie. Elle succèdera à Stéphane Fouassin, tout juste élu sénateur et qui doit donc quitter son mandat de maire, en respect avec la loi sur le non-cumul des mandats. Le vote s'est déroulé ce mardi 26 septembre 2023 lors d'une réunion au sein de la mairie. Mario Moreau et Paulin Techer étaient aussi candidat. Arrivé à égalité avec Sidoleine Papaya, Mario Moreau s'est retiré de la course, rapporte plusieurs médias (Photo