Salazie : suspension des coupures d'eau le soir

Ce mercredi 29 janvier 2025, la Cise Réunion informe de la suspension des coupures d'eau le soir à compter de ce jour à Salazie. La ressource reste cependant fragile durant cette période de forte consommation et de sécheresse. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

La Cise rappelle que la préfecture a émis un arrêté (N°2025-86/SG/SCOPP/BPCE) du 17 janvier 2025 interdisant :

- L’arrosage des jardins potagers

- L’arrosage des espaces verts publics et privés

- L’arrosage des pelouses

- L’arrosage des espaces sportifs

- L’alimentation des fontaines publiques et privées d’ornement

- Le remplissage et le maintien du niveau d’eau des plans d’eau de loisirs et des piscines privées

- Le remplissage et le maintien à niveau des piscines à usage collectif (sauf remise à niveau ou pour la

réglementation pour raisons sanitaires)

- Le prélèvement d’eau à usage domestique dans le milieu naturel

- Le prélèvement par camion-citerne dans le milieu naturel

- Le prélèvement d’eau pour l’irrigation par aspersion des cultures (hors périmètres irrigués)

- Le lavage des véhicules (y compris en station de lavage)

- Report des opérations exceptionnelles consommatrices d’eau et génératrices d’eaux polluées, sauf

impératif sanitaire lié à la santé publique. Cet arrêté préfectoral est en vigueur pour une durée d’un mois.

Des citernes ont été installées aux adresses suivantes :

- 8 chemin Lambert

- 25 B chemin Lambert

- 797 RD 52

- 94 chemin Solesse

- 27 chemin Solesse

- Fleurs jaunes

- Lot Vavangues

- Chemin Manouilh

- Chemin Terre Plate

- Angle des rues Terre Plate et chemin Manouilh

La Cise rappelle que l'eau des citernes n'est pas potable. Compte tenu de la fragilité de la ressource, la Cise demande à l’ensemble des abonnés d’adopter un comportement citoyen afin de préserver la ressource.