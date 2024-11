Sauvée par une greffe de moelle osseuse, Gaëlle doit sa survie à un inconnu

Ce vendredi 8 novembre 2024, le don de moelle osseuse était au cœur de toutes les attentions au CHU de Saint-Denis. Le don de moelle osseuse est une importance vitale pour les patients. Chaque année en France, plus de 2.000 personnes, adultes et enfants, ont besoin d’une greffe de moelle osseuse pour espérer guérir de leur maladie. Malheureusement, les réticences restent encore nombreuses au sein de la population pour s'inscrire en tant que donneur (Photo sly/www.imazpress.com)

Gaëlle Le Guennec, maman solo, a tenu à être présenté pour sensibiliser au don. En 2015, alors qu'elle est en bonne santé, elle apprend être atteinte d'un cancer du sang. C'est le choc.

Obligé de partir dans l'Hexagone pour se soigner, elle vit assez mal ce départ, même si elle part avec sa mère et son fils alors âgé de quatre ans et demi. "quand on a un cancer et que l'on se retrouve dans une chambre stérile c'est difficile d'être séparé de son fils, sans pouvoir le toucher".

Chaque jour, elle demandait à son médecin, "quand est-ce que je rentre ?"

Mais un jour, un professionnel de santé arrive dans sa chambre et lui dit "voilà ton don". Lorsqu'elle a reçu, les yeux rivés sur le goutte-à-goutte de la perfusion, Gaëlle Le Guennec ne pense qu'à une seule chose : "c'est avec cela que je vais continuer à vivre, à être maman. Sans cette chance, mon enfant était orphelin." Écoutez.

Raison pour laquelle la mère de famille, également présidente de l'association Moelle Espoir veut sensibiliser.

- Un acte gratuit et volontaire -

Sensibiliser à un acte totalement volontaire, gratuit et anonyme : donner sa moelle osseuse. Cela prend seulement quatre heures pour donner.

Bruno est inscrit sur le fichier des donneurs. "Je me suis inscrit par hasard alors que je participais à une manifestation sportive", explique-t-il. "J'ai subi des examens, des radios, des scanners pour m'assurer que je suis en bonne santé et comme tout était ok, lorsque l'on m'a appelé, je me suis allongé sur un lit pendant quatre heures avec une aiguille dans chaque bras", ajoute celui qui pourtant, a peur de la piqûre.

"Quand on pique à gauche je regarde à droite et inversement", dit-il en souriant. Il ajoute, "ce don n'est pas dangereux puisqu'en huit jours, la moelle osseuse se régénère". Écoutez.

- 2.000 patients en attente de greffe chaque année en France -

Ce don de moelle osseuse permet de sauver la vie de personnes souffrant de maladies graves du sang (leucémies, lymphomes…)

Souvent, la population confond la moelle osseuse avec la moelle épinière, alors qu'elles sont totalement différentes.

Si la moelle épinière est un nerf, à l'image d'un petit câble situé dans le dos, la moelle osseuse elle se trouve – comme son nom l'indique – dans l'os.

"Elle est indispensable au fonctionnement du corps humain car elle produit les cellules souches hématopoïétiques à l'origine des cellules sanguines (globules rouges, globules blancs, plaquette", explique le Docteur Catherine Faucher, directrice prélèvement et greffe et de cellules souches à l'Agence de la biomédecine.

"La moelle osseuse est aussi vitale que les autres organes, même si on le sait moins", note la professionnelle de santé.

Cette greffe ou plutôt "ce don", comme préfère l'appeler le Docteur Patricia Zunic, responsable du service d'hématologie clinique et de thérapie cellulaire et médecin greffeur au CHU de La Réunion, "est le seul espoir pour guérir les malades". Écoutez.

Chaque année en France, plus de 2.000 personnes, adultes et enfants, ont besoin d’une greffe de moelle osseuse pour espérer guérir de leur maladie.

- Pour s'inscrire, c'est simple -

Comment être donneur ? Pour cela il faut cocher trois cases : avoir entre 18 et 35 ans au moment de l'inscription. Tout en sachant que si la personne est en bonne santé, peut donner jusqu'à ses 60 ans.

Il faut également être en parfaite santé. Raison pour laquelle, lors de votre inscription, quelques questions sont posées pour éliminer toutes contradictions. Par la suite, plusieurs batteries de tests sont réalisées pour déterminer votre état de santé.

Enfin, le donneur n'aura plus qu'à subir un prélèvement sanguin ou un prélèvement salivaire pour établir sa carte d'identité biologique et enfin être inscrit sur la liste internationale des donneurs. "On devient alors devient un veilleur de vie", ajoute Gaëlle Le Guennec.

Dans 80% des cas, le don est prélevé dans la moelle osseuse par le sang. On parle alors scientifiquement de cytaphérèse. Un principe similaire à celui du don de plaquettes.

Quelques jours avant le don, le donneur reçoit un médicament par injection sous-cutanée pour stimuler la production des cellules de la moelle osseuse et à les faire passer des os vers le sang pour les recueillir.

Dans 20% seulement des cas, le prélèvement se fait par une ponction dans les os postérieurs du bassin. Une opération simple sous anesthésie générale.

Le principe, "on prélève des cellules de la moelle osseuse directement dans l'os du bassin", explique le Docteur Catherine Faucher, directrice prélèvement et greffe et de cellules souches à l'Agence de la biomédecine.

Pour cela, le donneur restera à l'hôpital 48 heures. Le médecin, détermine la méthode la plus appropriée "selon le type de greffon dont a besoin le patient", ajoute la professionnelle.

Pour le directeur du CHU, l'objectif est de sensibiliser La Réunion à cet acte essentiel car chaque greffe représente une vie".

Pour s'inscrire, il suffit seulement de se rendre sur le site : www.dondemoelleosseuse.fr

