Sécurité routière : 30% de décès en plus sur les routes réunionnaises en 2024

L'année 2024 a été particulièrement mortelle sur les routes réunionnaises. 39 personnes sont décédées sur l'année, contre 29 en 2023, soit une augmentation de 30%, selon les chiffres de la préfecture. Les accidents ont aussi été plus nombreux, avec une augmentation de 5% entre 2023 et 2024 (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"2025 commence, vos proches comptent sur vous. Et sur la route, chaque geste compte", soulignent les services de l'Etat.

En 2024, 39 personnes sont décédées sur les routes, dont six uniquement sur le mois de décembre. 927 accidents corporels sont survenus, contre 808 l'année précédente, soit une augmentation de 5%.

La majorité des décès concernent des automobilistes (38%), des conducteurs de moto (31%), et des piétons (31%).

La majorité des victimes sont par ailleurs des hommes.

- Une victime témoigne -

Dans les pages du bulletin de sécurité routière, Clément, victime d'un accident, témoigne : "Je travaille comme assistant de vie aux familles. J'ai une femme que j'aime et 2 filles de 5 ans et 4 mois, et comme tous les lundis je commence tôt. Levé à 5h, je n'ai pas très bien dormi la nuit mais je me suis dit qu'avec une douche et un café ça devrait aller. 6h30 je suis sur la route, sur la nationale, je bâille et je sens mes paupières lourdes alors j'ouvre un peu ma fenêtre", explique-t-il.

"6h45 je ferme les yeux 3 secondes, je sens une vibration dans le volant, c'est la bande blanche côté chaussée, j'ouvre les yeux et je donne un coup de volant par réflexe pour revenir sur la route. La voiture dérape je tape quelque chose à l'arrière. Premier trou noir. J’ouvre à nouveau les yeux et je vois le fossé qui arrive. Deuxième trou noir. Je me sens faire des tonneaux, 6h50 je me réveille dans le camion de pompier", se souvient-il.

"Je voulais témoigner car il est important de ne pas négliger la fatigue avant de prendre le volant, je me disais que ça ne m’arriverait jamais. J'aurais dû appeler le travail et dire que je ne pouvais pas venir car j'avais très mal dormi. Ce jour-là mes filles auraient pu perdre leur papa à cause d'un simple bâillement", conclut l'accidenté.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com