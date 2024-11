Semaine de l'industrie : plus de 150 événements à La Réunion

Du 18 au 24 novembre 2024, se tient à La Réunion la 13ème édition de la semaine de l'industrie. La semaine de l’industrie a pour objectif de faire naître des vocations chez les jeunes en changeant leur regard sur l’industrie et ses métiers, grâce à l’organisation d’événements sur l’ensemble du territoire. Au total, 150 événements sont proposés. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Cette treizième édition contribue une nouvelle fois à établir des passerelles entre le monde professionnel et l’enseignement. Elle doit permettre d’éclairer les choix d’orientation des jeunes, collégiens, lycéens, apprentis et demandeurs d’emplois, en les invitant à découvrir les métiers, les opportunités de carrière et les femmes et les hommes qui font l’industrie, loin des clichés forgés dans l’imaginaire collectif.

Sous l’impulsion du ministre délégué chargé de l’Industrie et de l'Énergie, la semaine de l’industrie est organisée en association avec les ministères chargés du Travail, de l’Agriculture, de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, et avec l’appui de France Industrie et de ses fédérations.

- La Réunion : plus de 150 événements -

Le secteur de l’industrie à La Réunion est lié à son histoire et à sa situation géographique. De même, le développement de l’industrie réunionnaise repose avant tout sur le secteur de l’agroalimentaire et la production de matériaux de construction, afin de répondre aux besoins de la population. La diversification, l’internationalisation et l’innovation sont aujourd’hui des axes stratégiques de développement pour les industries locales qui la rendent de plus en plus visible.

L’industrie réunionnaise crée 6,2 % de la richesse de l’île, représente 5,8 % du parc d’entreprises et emploie 7,1% des effectifs salariés soit environ 21.100 personnes.

Plus de 150 événements sont au programme de cette nouvelle édition. L’occasion d’explorer les coulisses d'entreprises, participer à des ateliers pratiques ou encore découvrir de nouvelles filières à travers des échanges avec les professionnels…

