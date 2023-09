Sénatoriales : les élus de La Réunion réagissent

Ce dimanche 24 septembre 2023, ont été élus, les quatre nouveaux sénateurs de La Réunion. Ils siègeront au palais du Luxembourg à compter du 2 octobre. Viviane Malet pour la droite – sénatrice sortante - Stéphane Fouassin, Audrey Bélim et Évelyne Corbière ont été élus. Les personnalités continuent de réagir après l'élection des quatre sénateurs de La Réunion. (Photo photo rb/www.imazpress.com)

- Jean-Hugues Ratenon félicite Évelyne Corbière -

Je salue la victoire de Evelyne Corbière que la NUPES RE974 et LFI ont soutenu. Elle siègera dans le groupe de la NUPES au Sénat pour combattre la politique d’Emmanuel Macron et de son gouvernement. Mais j’adresse aussi mes félicitations à Viviane Malet, Audrey Bélim et Stéphane Fouassin.

Pour la première fois de son histoire, La Réunion compte ce soir 3 sénatrices dont 2 de gauche sur 4 sièges à pouvoir.

Ces parlementaires ont été élus, rappelons le, par ce qu’on appelle "les grands électeurs". Ce qui les oblige à être les portes paroles des élus à tous les niveaux mais bien entendu et d’abord des Réunionnais d’une façon générale.

Ces élus prendront leurs fonctions à un moment important de l’agenda parlementaire : l’examen du Projet de Loi de Finances, Projet de Loi de finances de la Sécurité Sociale, budget des Outre-Mer…. Mais également ils auront à examiner le projet de loi du gouvernement appelé « plein emploi », un projet inacceptable tant les attaques contre ceux qui n’ont pas d’emploi sont graves.

Je souhaite qu’ils vont d’abord défendre les intérêts des Réunionnais avant ceux de leur parti politique.

- Nassimah Dindar quitte un fauteuil mais félicite les nouveaux sénateurs -

"J’adresse mes félicitations les plus sincères à l’ensemble des sénateurs élus ce soir, en particulier mes colistiers, Viviane Malet et Stéphane Fouassin, que j’ai accompagné avec joie.

J’ai eu l’honneur et la chance d’avoir porté la voix des Réunionnais au Sénat pendant 6 ans et je mesure combien le travail qui attend nos parlementaires sera déterminant pour la construction de La Réunion de demain, sa place dans la France et dans l’Europe, mais aussi dans toute la zone indianocéanique.

J’espère que nos 4 nouveaux sénateurs sauront dépasser les querelles de clans ou d’ego et qu’ils s’attacheront ensemble à défendre ce qui prime : l’intérêt supérieur de La Réunion.

Par ailleurs, je souhaite de tout cœur que la dynamique d’union qui a pu être construite pour ces sénatoriales se poursuive et s’amplifie afin de préparer autour de nos 24 communes les prochaines échéances. Nous aurons toujours besoin de l’expérience des anciens mais l’heure est venue aussi d’associer étroitement la nouvelle génération pour aller au plus juste et au plus près des attentes de toutes les Réunionnaises et Réunionnais.

Mon engagement pour La Réunion ne s’arrêtera pas ce soir. Il se poursuivra sous d’autres formes, notamment dans le cadre de mon mandat départemental que je veux mettre à nouveau au service des plus fragiles dans notre île et dans la zone Océan Indien."

- Juliana M’Doihoma, maire de Saint-Louis, "la voie de La Réunion doit être portée de manière forte -

Le RDV de ce dimanche était important pour la vie locale car élire nos sénateurs, c’est faire un choix déterminant pour la représentation et la défense des intérêts de La Réunion au niveau national.

S’il est vrai que le débat sur la question institutionnelle se pose à nouveau avec une acuité particulière dans le microcosme politique local, il n’en reste pas moins que les Réunionnais ont pour leur part besoin de la mobilisation des parlementaires sur des sujets plus proches de leurs préoccupations quotidiennes. C’est conscient de ce contexte que mon équipe et moi avons souhaité nous inscrire dans ces échéances et que nous avons fait le choix d’accorder notre confiance à celles et ceux qui de part leur connaissance fine de nos collectivités et territoires sauront porter nos aspirations avec efficacité.

A l’échelle de Saint-Louis et de la Rivière, les enjeux de développement sont nombreux et nous avons besoin de relais permettant d’activer tous les leviers de l’accélération de la redynamisation de notre territoire.

Ce soir, j’adresse donc mes félicitations les plus chaleureuses aux sénateurs élus sur la liste d’union de la droite et des centres : Mme Viviane Malet et M. Stéphane Fouassin. Je salue également l’élection de Mme Audrey BELIM et de Mme Evelyne Corbière.

J’ai une pensée pour tous celles et ceux qui ont tenu à faire vivre la démocratie locale à l’occasion de ces sénatoriales.

A l’heure de tous les défis, il est plus que jamais important que la voix de La Réunion soit portée de manière forte et claire, sereine et rassembleuse, loin des considérations de clan pour enfin faire gagner La Réunion.

- La droite et le centre salue la victoire de Viviane Malet et Stéphane Fouassin -

Nos premières félicitations vont à nos candidats Viviane Malet et Stéphane Fouassin, de la liste "La Réunion Terre de France et d’Europe", pour leur brillante élection de ce soir. Vous allez porter durant ce mandat l’espoir des Réunionnais de vous voir défendre le statut de La Réunion, et activer de nouveaux leviers pour l’amélioration de leurs conditions de vie.

Par ailleurs, une fois de plus la démonstration est faite que l’union de la droite et des centres permet d’obtenir des victoires essentielles. Ce soir, cette dynamique d’union nous a permis d’obtenir deux sièges et donc de sortir vainqueurs de cette élection. C’est une nouvelle victoire, une victoire qui participe à la construction et à la consolidation de l’union, afin de préparer les prochaines échéances électorales.

Cette union a été possible grâce au Président du Département de La Réunion, aux maires et aux élus siégeant dans les différentes oppositions municipales.

Une pensée particulière pour la sénatrice sortante, Nassimah Dindar, membre de notre liste. Nos sincères remerciements pour son travail au Sénat au cours de ces six dernières années, et son implication active dans cette campagne.

Enfin, nous félicitons Audrey Bélim et Evelyne Corbière, qui, nous l’espérons, sauront travailler avec nous dans l’intérêt des Réunionnais.

- Vincent Rivière adresse ses félicitations -

Le mouvement citoyen Demain Ensemble, adresse ses félicitations aux quatre nouveaux sénateurs de La Réunion : Viviane Malet, Stéphane Fouassin, Audrey Belim et Evelyne Corbière.

En tant que représentants de La Réunion au Sénat, vous avez désormais une responsabilité cruciale envers nos concitoyens. En 2024, la Constitution française pourrait subir des modifications significatives, et il est impératif que vous respectiez la volonté profonde des citoyens réunionnais en matière statutaire.

Les réunionnais comprennent l'importance d'adapter les lois et réglementations au contexte et aux spécificités locales. Le statut départemental actuel offre déjà des outils qui, s'ils sont correctement utilisés, peuvent répondre à ces besoins et cela sans procéder à un changement de statut pour La Réunion. En ce sens, la loi 3DS permet une réelle prise en compte des spécificités locales sans nécessiter un changement de statut.

Nous insistons sur le fait que toutes décisions concernant l'avenir du statut départemental, y compris sur l’article 73-5 dit dit « amendement Virapoullé », ne doivent jamais être prises sans l'avis des citoyens. Nous encourageons donc vivement les sénateurs nouvellement élus à engager un dialogue ouvert avec les citoyens et à prendre en considération leurs opinions avant de prendre ces décisions importantes pour l’avenir des réunionnais.

Le mouvement citoyen invite l’ensemble des nouveaux sénateurs , ainsi que l’ensemble des élus locaux, à se saisir pleinement des possibilités de la loi 3DS : c’est le seul moyen d’éviter de tomber dans le piège de ceux qui agitent le drapeau du changement de statut comme seule solution aux problèmes de La Réunion.

- Réaction de Giovanni Payet -

Cette campagne des sénatoriales a été un jeu d’appareil politique pour jauger qui sera la meilleure écurie pour les futures élections municipales et régionales.

Les candidats ont fait un ron de batay de cok ! Cette séquence politique s’est traduite par des règlements de compte permanents, déshonorants l’action politique. Les candidats ont enfermé volontairement dans le cachot les grands enjeux qui attendent La Réunion. Pas un projet, pas une idée nouvelle n’a été proposé aux citoyens… sont-ils déjà usés ?

Dans notre pays, le Sénat est un espace démocratique où se joue l’avenir des territoires et bien plus qu’à l’Assemblée Nationale. En effet, le Sénat est à l’initiative des lois qui régissent le fonctionnement et l’attribution des compétences de nos collectivités locales. La chambre est aussi l’arbitre lorsque des lois proposées par l’Assemblée ou le gouvernement sont trop rudes. Elle est là pour contrôler l’action du gouvernement.

L’inexistence des débats a montré une nouvelle fois que les citoyens et citoyennes, qui font des élus de grands électeurs, ont été oublié. De nouveau, ki sa i mang salad ? A nou mêm !

Qui, pendant les sénatoriales, a osé soulever les questions liées à la pauvreté, à la faim, au logement, à l’emploi, au vieillissement de la population réunionnaise, à la transition écologique et sociale notre île. Personne !

Nous sommes exaspérés par l’absence de considération et de prise de position sur l’avenir de La Réunion pour les générations qui vont advenir. Pour 6 ans, nos sénateurs et sénatrices ne seront pas là pour défendre notre île dans un monde en profonde mutation, en proie aux peurs et aux fanatismes.

La voix citoyenne – La Réunion n’attend et n’espère rien des nouveaux sénateurs. Elle prête à présent à se mobiliser de nouveau pour les habitants La Réunion et pour redonner du sens à l’engagement politique.