Stéphane Fouassin nommé à la Commission des Finances du Sénat

Le sénateur réunionnais Stéphane Fouassin annonce ce jeudi 24 octobre 2024 avoir été nommé à la Commission des Finances. Il aussi été désigné comme rapporteur de la Mission Outre-mer du Projet de Loi de Finance 2025. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"Je suis honoré d’annoncer ma nomination à la Commission des Finances du Sénat, un rôle qui me permettra de participer activement aux débats et décisions majeurs concernant l’avenir économique de notre pays" réagit le séanteur.

"Cette fonction, au cœur des arbitrages budgétaires et fiscaux, m’offre l’opportunité de contribuer directement à la définition des orientations qui détermineront notre prospérité collective" ajoute-t-il.

Par ailleurs, c’est avec "une grande fierté" qu'il annonce avoir été nommé Rapporteur de la Mission Outre-mer dans le cadre de l’examen du Projet de Loi de Finances 2025.

À ce titre, "il me reviendra d’examiner de manière approfondie les crédits affectés aux territoires ultramarins et de formuler des recommandations visant à assurer un développement harmonieux, respectueux des spécificités et besoins de nos régions" note-t-il.

"Mon engagement sera, comme toujours, de défendre avec force les intérêts des territoires ultramarins, de veiller à la juste répartition des ressources, et de promouvoir des politiques publiques équilibrées, en adéquation avec les défis et potentialités de nos collectivités" assure-t-il.

"Je m’attacherai à porter haut la voix des Outre-mer dans ces discussions cruciales afin de garantir un soutien effectif à leur développement économique et social" conclut Stéphane Fouassin.