Macron a entendu "la colère" des Français, mais ne propose rien pour l'apaiser

Après la promulgation de la réforme des retraites dans la nuit de vendredi à samedi, Emmanuel Macron a tenu à s'adresse – encore – aux Français.es ce lundi soir. Et s'il a assuré avoir entendu "la colère" de la population, il n'a, sans surprise aucune, rien proposé pour l'apaiser. Et a promis de continuer le dialogue social. Mais pour cela faudrait-il qu'il ait commencé un jour.

L'argumentaire tourne en boucle depuis des mois. Cette réforme est "difficile", mais "nécessaire". Emmanuel Macron a encore une fois balayé du revers de la main les inquiétudes de la population, refusant toute solution autre que celle dont il a décidé : que chacun travaille plus, qu'on le veuille ou non.



"Personne ne peut rester sourd à ces revendications de justice sociale" a-t-il assuré. Mais qu'a-t-il fait ces derniers mois, à part l'ignorer ? Qu'a-t-il fait à part user de tous les recours, de toutes les violences à sa disposition pour imposer un texte qui n'aurait jamais été approuvé sans son passage en force ?



S'il critique en filigrane l'absence des syndicats ce mardi à l'Elysée, alors qu'ils étaient invités par le Président, difficile d'imaginer une autre réaction. Alors que ce dernier a refusé de les recevoir jusqu'à la dernière minute, pourquoi s'y rendraient-ils aujourd'hui ? Seront-ils même écoutés ?



Encore une fois, le Président a tenu à comparer la France à ses voisins européens, taisant volontairement le fait que notre pays est toujours le plus productif, ou que les annuités nécessaires sont bien plus élevées chez nous que chez les autres.



Mais pas d'inquiétude : les conditions de travail, les salaires, la pénibilité…seront des sujets discutés dans les mois à venir. Quel intérêt d'en parler maintenant, en pleine réforme qui force la population à sacrifier deux ans de plus de sa vie, quand on peut le faire plus tard ?



Soyons rassurés, le dialogue est toujours ouvert avec le gouvernement, comme nous avons pu l'observer ces derniers mois. Toutes ces questions essentielles seront évidemment étudiées soigneusement par le gouvernement, très attaché au bien-être des Français.es.



On peut tout de même noter que contrairement à son habitude, le Président a formulé une pensée pour les Outre-mer. Nous savons donc qu'il trouvera "des solutions concrètes" à nos difficultés. Merci bien.



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com