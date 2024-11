Teat la Kour : Stéphane Iva, comédien et humoriste de la troupe est décédé

Ce vendredi 15 novembre 2024, humoriste et comédien, mais également co-fondateur de la troupe Téat La Kour, Stéphane Iva, est décédé à l’âge de 47 ans. Suite à sa disparition, de nombreux réunionnais ont tenu à lui rendre hommage, lui qui a su faire rire durant plusieurs années le public de La Réunion (Capture - Teat La Kour)

C'est sur le réseau social de la troupe du Teat la Kour, que la disparition de Stéphane Iva a été annoncée.

Avec des spectacles comme Dig Dig pa mwin ou le sketch du Marabout, il a transformé il a touché des milliers de Réunionnais.

"Son talent et son humour ont marqué notre île", peut-on lire sur les réseaux sociaux. "Téat la Kour té in autre univers té gagne donne in tournant komik à la vie de tous les jours", est-il encore écrit.

À Saint-Pierre, les équipes du théâtre Lucet Langenier lui ont également rendu hommage. "Chers membres de la troupe Teat La Kour, c’est avec une profonde tristesse que l’équipe du théâtre Lucet Langenier a appris la disparition de Stéphane Iva. Nous tenons à exprimer nos sincères condoléances et notre soutien dans cette épreuve difficile. Nos pensées les plus chaleureuses vous accompagnent ainsi que la famille de Stéphane."

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com