The Mighty Crooks et Samba Novo étaient en concert au Bisik

Ce vendredi 24 novembre, le Bisik a accueilli les prestations de The Mighty Crooks et Samba Novo.

Ce vendredi 24 novembre, le Bisik accueillait The Mighty Crooks et Samba Novo pour un voyage transcendant entre Trinidad et Rio de Janeiro, entre ivresse et passion, entre amour, gloire et beauté ! Une occasion pour le public averti de céder au démon de la danse et de partager de magnifiques Copacabana et autres émotions avec des artistes virtuoses et enthousiastes !

Vamos ao carnaval de Bisik !

Une fois de plus et toujours sous les étoiles exactement c’est Joan’r notre, DJ résident, qui a ouvert la soirée entre kizomba, salsa et samba histoire de donner le ton d’une soirée qui s’annonçait enlevée.

À 20h15 c’est Samba Novo qui a ouvert le bal en sirandane avec la chanson “Palpite infeliz” qui s’est heureusement terminée sur bonheur partagé…

La formation, entraînée par Helena Escorsio et sa voix envoûtante aux accents de Madère a tout de suite conquis les spectateurs qui ont très vite esquissé les premiers pas de danse…

Accompagnée de Richard Layan au ukulélé et au chant, Stéphane Guézille à la guitare, Mishko M’ba à la basse, Rodrigo Carago au Surdo ou en encore Mahesh Vingataredy à la batterie, la jeune femme prend rapidement possession de la scène et délaisse sa chaise pour haranguer le public et l’entraîner dans un délice de rythmes…

Samba Novo propose un show axé sur le thème des relations amoureuses, explore les nuances de la passion qui résonnent parfois avec les affres de la jalousie, de la trahison ou de la fierté.

Une cérémonie qui transporte le public dans un voyage vibrant jusqu'à Rio de Janeiro sans escale.

Entre joie et tristesse chacun a pu ressentir à travers leur musique et leurs mélodies enlevées les émotions qui effleurent à chaque parole.

Le groupe a entraîné le public à danser la samba durant tout le concert et avec plus d’intensité encore sur “Nossa Gente”, notre peuple, notre humanité, tous réunis dans une joie communicative.

Le temps d’un changement de plateau rondement mené par l’équipe technique du Bisik et c’est The Mighty Crooks qui prenaient possession de la scène avec une détermination tout aussi implacable !

Dès leur entrée sur scène Vincent Modolo, trompette, Manu Amadei, saxophone Louis Paris, trombone, Florian Vella, Guitare, Louis Ménard, Basse et Rémi D’Aversa, Batterie attisent le feu allumé par Helena et sa bande… La section cuivre tonitruante explose et les voix de nos escrocs expriment les sentiments et les enjeux de nos sociétés à travers l’esprit du carnaval, omniprésent dans leurs textes et cette musique enivrante.

Un air de carnaval au Bisik

Leur énergie débordante est palpable et c’est maintenant une atmosphère électrique qui inonde le Bisik. La tension est à son comble et l’évocation de Trininad à traver les titres « Castro Eating a Banana » ou « Mister Monday » la propulse même à un niveau stratosphérique.

Encore une fois le public danse, il faut bien que les corps exultent. Comme une boisson énergétique, The Mighty Crooks boostent les électrolytes et l'énergie du public. Au rythme envoûtant du Calypso, ils partagent des récits d'amour et de passion, entraînant la foule dans une sarabande effrénée au son de leurs voix possédées et de leurs instruments furibonds.

Après un rappel enflammé, les six garçons dans le vent nous offrent un ultime cadeau… Un dernier titre composé à La Réunion où ils sont arrivs il y a tout juste une semaine… Un titre à peine terminé que Manu lit sur son carnet… « Calypso Crooks » comme un dernier clin d’œil à leur espièglerie et leur bonne humeur communicative qui achève d'embraser les spectateurs heureux et comblés…

Une soirée caliente et ensoleillée, on vous l’avait promis…

À n’en pas douter on ne s’arrêtera pas là !

Merci à tous de votre présence, de vos énergies et de votre soutien. Merci à L'Ilot Saveurs 974 pour ses savoureuses propositions salées.

Merci aux artistes et aux équipes incroyables !

Sans vous rien ne serait possible !

La semaine prochaine le samedi 2 décembre nous vous retrouverons pour le (K)ozé.

Régie : Alexandre Duchemann / Maeva Constante

Son : Vincent Gerbith

Lumières : Alexandre Jacquot

Photos : Iris Mardémoutou