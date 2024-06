Théâtre du Grand Marché : la grande fête avant le takaz baro

Le Centre dramatique national de l’océan Indien achève sa saison ce vendredi soir par un grand moment festif, annonciateur d’un takaz baro du théâtre du Grand Marché durant trois ans, le temps pour la salle emblématique d’un lifting et d’une remise aux normes nécessaires. En attendant, les spectateurs pourront toujours compter sur la Fabrik et le Mobiltéat dès la rentrée prochaine (Photos : DR).

Si les murs du théâtre du Grand Marché pouvaient parler, ils raconteraient nombre d’histoires tant ce haut-lieu des arts du spectacle vivant, financé conjointement par l’État (ministère de la Culture), la Région, le Département et la Ville de Saint-Denis, a favorisé de manière significative la reconnaissance du théâtre réunionnais et a accompagné au mieux l’éclosion et le développement des artistes locaux. L’heure est désormais au grand chantier et une page se tourne.

Cap sur l’écriture d’un nouveau chapitre qui démarre par la rénovation et la réhabilitation du théâtre dont les premières alertes quant à la fragilité de certains matériaux, aux problèmes en lien avec l’évacuation du public et la sécurité sont apparues il y a une quinzaine d’années.

Toutes les études entamées depuis ont montré que les murs porteurs et la structure existante étaient incompatibles avec les transformations nécessaires pour un théâtre adapté au futur.

L’ensemble des partenaires réunis pour ce projet se sont donc résolus à s’engager dans une logique de destruction et de reconstruction pour remédier également au manque de profondeur et de modularité de la salle, et à l’étroitesse globale du lieu.

Par ailleurs, au regard de la surface au sol disponible, une extension tant vers le haut que vers le bas serait envisageable, le tout conformément au cahier des charges exigé par le label Centre dramatique.

"À l’image du théâtre qui n’est que transformation et modification constante en rapport avec l’évolution du monde, nous sommes nous aussi dans la continuité de ces modifications pour aller véritablement vers une structure adaptée à la filière théâtrale, à ses envies et ses besoins pour les 30 années à venir", indique David Vercey Laithier, directeur par intérim du CDNOI.

Durant les trois ans à venir, le CDNOI continuera de fonctionner à travers la Fabrik et l’inauguration à la rentrée du Mobiltéat (gros volet itinérance) et accentuera son travail de partenariat avec les salles existantes (notamment Luc Donat, la Cité des Arts, les Bambous, le Kabardock, les Téats départementaux) dans l’optique de réinvention qui passe par le rayonnement sur l’ensemble du territoire pour toucher un public plus large.

À ce titre, les premières actions mises en œuvre au prochain semestre seront l’implantation du Mobiltéat à Ilet Quinquinnat à Saint-Denis pour la présentation du spectacle "La Ferme" de la Cie Miangaly, puis direction la Possession courant octobre avec la Cie Ibao qui y prendra ses quartiers durant une semaine à Sainte-Thérèse. "Cette proximité est hyper importante pour nous et remplit amplement le cahier des charges du CDNOI. Et c’est aussi ce sur quoi nous mettrons l’accent vendredi lors de la soirée de clôture de saison. Pas juste la fermeture d’un lieu emblématique dionysien, mais la poursuite de la vie culturelle", insiste Nicolas Laurent, administrateur de production.

Avant l’entame du chantier, et avant lui le déménagement qui débute lundi prochain - l’équipe ayant jusqu’au mois d’octobre pour faire ses cartons - il s’agit de faire la fête, qui coïncide également avec le takaz sézon.

Vendredi soir, après une partie institutionnels et discours, le CDNOI déroulera brièvement une proposition scénographique du projet du nouveau théâtre confié à l’Atelier Architectes (qui a notamment œuvré à la création de la Fabrik et la Cité des Arts), puis passera le relais à deux compagnies qui lui sont associées, à savoir Ibao et Tilawcis pour évoquer le souvenir et la projection dans l’avenir de ce haut-lieu culturel qui a marqué tant de générations.

La partie musicale très festive et pêchue, sera assurée par Claudio Rabe, la soirée - qui affiche d’ores et déjà complet - se concluant par un buffet convivial auquel est invité le public, en présence du DJ Valentin JoliCœur, jusqu’au bout de la nuit ! Les éléments marquants seront la joie et la bonne humeur, mais aucunement la tristesse et les larmes, car "ce n’est pas une nécrologie", précisent de concert Nicolas et David, non sans une pointe d’humour.

Côté prospective, viendra ensuite l’étape mémorielle qui implique Emmanuel Genvrin et bien d’autres personnages emblématiques qui ont participé à l’histoire du théâtre, de même qu’une expo photo ! Dans trois ans, à la réouverture…

