Toujours aucun nom pour Matignon, Emmanuel Macron prend le large en Serbie

Jour 45 sans gouvernement officiel. La France est – très – loin de battre le record de la Belgique, qui avait passé 541 jours sans gouvernement, mais la situation n'en est pas moins préoccupante. Les ministres démissionnaires continuent leurs affaires, tandis qu'Emmanuel Macron prend le large pour la Serbie.

Habitué des escapades loin du pays quand la situation tourne au vinaigre, on peut sans doute s'attendre à une de ses phrases assassines lancées depuis plusieurs milliers de kilomètres. On se rappelle tous de sa sortie sur les "Gaulois réfractaires" pendant un séjour au Danemark, par exemple.



Le Président n'est plus à un jour près après tout pour trouver son ou sa Première ministre. Ce jeudi, Emmanuel Macron s'est donc envolé en Serbie pour boucler des signatures de gros contrats d'armements. Avec quelques milliards d'euros à la clé. Les priorités ne sont les mêmes pour tous...



Ce séjour est une belle occasion pour le Président de redorer son image à l'internationale, lui qui a réussi à saboter de façon assez spectaculaire la réputation de la France en matière de relations internationales ces sept dernières années.



En matière de démocratie, le compte n'y est par contre pas vraiment. S'il est effectivement seul décisionnaire pour Matignon, il semble oublier qu'il revient à son ou sa Première ministre de composer un gouvernement qui ne se ferait pas censurer par l'Assemblée nationale.



Son comportement est d'autant plus incompréhensible que s'il pensait réellement qu'aucune issue n'était possible avec un gouvernement NFP, il aurait dû nommer Lucie Castets depuis longtemps. Plus vite ira la censure, plus vite il pourra nommer qui bon lui semble à Matignon, non ?



Pourtant, il ne semble pas pressé de voir cette éventualité se réaliser. Peut-être qu'un séjour à l'air frais lui fera du bien.



