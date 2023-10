Cadeaux, décorations : toujours plus vite, toujours plus tôt… Noël est déjà là

Ti pa ti pa Noël sa arivé… Oh, oh, oh, ah ben non il est déjà là avec presque deux mois en avance. Le Père Noël est bien pressé. Lumières, paillettes, cadeaux, calendriers de l'Avent. S'il faudra attendre fin novembre à début décembre pour voir l'esprit fête véritablement se dessiner, certains n'ont pas attendu aussi longtemps pour avoir la tête à Noël. Preuve en est, dans les rayons des magasins, les cadeaux sont déjà là… à côté des citrouilles et bonbons d'Halloween. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Si pour certains la magie des fêtes de fin d'année approche à grands pas, pour d'autres, c'est beaucoup trop tôt. Halloween n'est même pas passé.

Parmi les Réunionnais, certains se disent surpris de voir déjà quelques décorations et les catalogues de jouets dans les boîtes aux lettres. "Y sa va trop vite", commente une internaute. "C’est trop tôt… Où est la magie de Noël ?? Autant tout laisser toute l’année !", peste Christiane.

Émilie, mère de famille voit cela plutôt d'un bon œil. "J'imagine déjà les fêtes de Noël, ça met du baume au cœur surtout en cette période où l'on entend parler que de guerre, d'attaques et d'inflation." "Puis cela va nous permettre de laisser plus de temps au Père Noël pour préparer les cadeaux", dit-elle souriante devant ses deux enfants. Des petits marmailles qui ont d'ailleurs déjà feuilleté les catalogues et préparé leur liste.

Chez Imaz Press on a tranché. Pour ne pas être trop en avance et être à temps pour Halloween, on a décidé de célébrer "Noween".

Même les films de Noël sont en avance. Les chaines de télévision n'ayant pas attendu les périodes de grand froid pour donner envie de s'affaler dans le canapé et rêver devant ces films à l'eau de rose aux décors enneigés.

Les téléfilms de Noël sont de retour dès lundi sur TF1.????pic.twitter.com/AgANaQg9M3 — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) October 21, 2023

- C'est déjà Noël dans les rayons -

À La Réunion aussi, dans les magasins de jouets, le Père Noël est arrivé en avance, commençant déjà ses livraisons.



"On anticipe assez tôt par souci d'approvisionnement sinon ce serait trop juste pour Noël", explique Karim Maillot, co-responsable du magasin Jouet Sajou à Sainte-Clotilde.

En termes de vente, "on voit les gens anticipés par peur de ne pas trouver le bon jouet pour leur enfant et la crainte de la rupture", note-t-il.

"Distribuer les catalogues plus tôt nous permet d'avoir de la visibilité sur les produits, surtout que nous avons les mêmes offres qu'en métropole", indique Georges-Alexandre Libert, directeur du magasin Jouet Club de Saint-Louis.

Une avance "qui permet aux parents qui ont la crainte de voir le jouet en rupture de le prendre dès maintenant". Sauf que "parfois c'est une fausse idée. Les nouveautés sortent fin novembre début décembre", explique-t-il.

À cela s'ajoute l'envie de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres, tout en préservant son pouvoir d'achat n'explosant pas son budget. "Les Réunionnais sont beaucoup plus matures en termes de consommation. Ils ont un véritable budget c'est aussi pour cela qu'avec les catalogues déjà disponibles, cela permet aux parents d'étaler les achats de cadeaux", précise Georges-Alexandre Libert.

Concernant les prix, pas de hausse particulière cette année. "On reste stable et même certains jouets ont diminué" note Emmanuel Servais, directeur de la Grande Récré à Saint-Pierre.

Idem chez Jouet Sajou. "On essaye à notre niveau de proposer des promotions sur les articles qui souffrent de l'inflation en réduisant nos marges", explique Karim Maillot.

- Positivons malgré l'inflation -

Des catalogues plus précoces, nécessaires en ces temps d'inflation. Cette année, le marché du jouet ne fera guère mieux que l'année dernière.

Les professionnels du secteur font même état d'un marché du jouet en recul de plus de 4% par rapport à 2022.

À La Réunion, si l'Insee ne dispose pas d'indice précise sur le prix des jouets, on sait très bien que l'inflation est passée par là. Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 3,3 % dans l'île. L’inflation sur un an poursuit la hausse entamée le mois dernier alors qu’au niveau national, elle se stabilise en septembre (+4,9 %).

Toutefois, inflation ou pas, pas question de sacrifier Noël. Entre les guerres, les attentats, les actualités peu joyeuses de ces derniers temps… penser déjà aux fêtes de fins d'années est un bon moyen d'effacer une année presque catastrophique et penser à des choses positives, pour beaucoup.

Et ça serait même prouvé, penser aux cadeaux, à la fête et aux décorations de Noël rend heureux. C'est un premier pas vers cette période de fête, de partage, de retrouvailles en famille. Car pour la majorité des gens, les fêtes de fin d'année sont synonymes de joie.

Alors oui, cette année encore, l'actualité est morose – on ne l'oublie pas – alors sortons les listes, les paquets cadeaux, mettons Mariah Carey à fond et pensons déjà aux petits plats de Noël.

