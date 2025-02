Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : www.imazpress.com)

Travaux en cours

RN1 - St Leu - Travaux de réfection de la couche de roulement

Sur la RN1 à St Leu, entre les échangeurs de Stella et des Colimaçons, pour permettre des travaux de réfection de la couche de roulement, la route sera fermée à la circulation dans le sens Sud/Nord les nuits du lundi 24 au jeudi 27 février inclus de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place au niveau de la bretelle de sortie de Stella.

RN1 - Etang Salé/Le Tampon - Travaux de fauchage manuel en TPC

Sur la RN1, de l'échangeur de l'Etang Salé jusqu'au giratoire des Azalées au Tampon, sur la RN3, travaux de fauchage manuel en terre-plein central les nuits du lundi 24 au jeudi 27 février inclus. Neutralisation des voies de gauche dans les deux sens de circulation de 20h à 5h.

RN1A - St Leu - Travaux de réfection de trottoirs

Sur la RN1A à St Leu, travaux de réfection de trottoirs, du lundi au vendredi pour une période de 8 mois (début octobre). Alternat de 7h à 15h. Les travaux débuteront aux entrées Nord et Sud de la ville et avanceront progressivement vers le centre. Cette démarche permettra d’améliorer progressivement chaque secteur.

RN2 - St Joseph/Manapany - Travaux d'aménagement du giratoire Manapany

Sur la RN2 à St Joseph, dans le cadre des travaux d'aménagement du giratoire de Manapany (insertion entre la RN2 et la rue Martin Luther King) depuis le 5 février de 20h à 5h des blocs de béton ont été posés afin de sécuriser la zone en travaux (pose de réseau d'eaux usées), la chaussée est donc réduite, il est demandé aux usagers d'être vigilants au niveau du tourne à gauche en venant de St Joseph. Pour rappel, la circulation est interdite dans la rue Martin Luther King jusqu'au mercredi 26 mars (sauf week-end). Une déviation sera mise en place par le Boulevard de l’Océan.

RN2 - St Joseph - Travaux préparatoires avant mise en œuvre d'enrobé

Sur la RN2 à St Joseph, travaux préparatoires avant mise en œuvre d'enrobé les nuits jusqu'au vendredi 7 mars (du lundi au jeudi). Alternat de 20h à 5h du giratoire de la gare routière jusqu'à la Croix Jubilé.

RN3 - St Pierre - Travaux de reprise du réseau d’assainissement en accotement

Sur la RN3 à St Pierre, entre les échangeurs de Mon Caprice et celui des 400, travaux de reprise du réseau d’assainissement en accotement les nuits du lundi 24 au jeudi 27 février inclus. Neutralisation de la voie de droite dans le sens montant au niveau du chantier fixe de 20h à 5h.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux de réparation de chaussée

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, au niveau des Rampes de l'Echo, travaux de réparation de chaussée jusqu'au 25 février. Alternat de 8h30 à 15h. Par ailleurs, pour les besoins du chantier, cet alternat sera assorti d'interruption de la circulation.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux d'élargissement d'ouvrage hydraulique

Sur la RN5 Route de Cilaos, travaux programmés du jusqu'au vendredi 28 février comme suit :

- dans le secteur Ravine Ilet Fougère, travaux d'élargissement d'ouvrage hydraulique. Alternat de 7h à 15h.

- dans le secteur Ravine Piton Morel, travaux d’élargissement d'ouvrage hydraulique. Alternat avec microcoupures selon les besoins du chantier de 7h à 15h.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux sécurisation de falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, travaux de sécurisation de falaise secteur de Cap Paille-en-Queue jusqu'au vendredi 28 février. Microcoupures de 7h à 15h.

RN5 - St Louis - Travaux de remplacement de poteaux telecom

Sur la RN5 à St Louis, dans le secteur d'Ilet Roland, travaux de remplacement de poteaux télécom jusqu'au vendredi 28 février. Circulation alternée de 8h à 16h.

Chantiers à venir

RN1 - Route du Littoral - Travaux de réparation d'ITPC

Sur la RN1 Route du Littoral/Viaduc NRL, secteur Grande Chaloupe, travaux de réparation d'ITPC les nuits des lundi 24 et mardi 25 février. Voie de gauche neutralisée de 20h à 4h.

RN1 - Route du littoral/Le Port - Travaux de dérasement

Sur la RN1 entre la Route du littoral, secteur Ravine à Malheur et l'échangeur Sacré Coeur au Port, travaux de dérasement les nuits du lundi 24 au jeudi 27 février inclus. BAU et voie de droite ou de gauche neutralisées selon les besoins du chantier de 20h à 5h.

RN1 – St Paul – Travaux d’enrobé

Sur la RN1 à St Paul, pour permettre des travaux d'enrobé, la circulation sera basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre l'échangeur Barrage et la Ravine la Saline de 20h à 5h les nuits du lundi 24 au jeudi 27 février inclus. Les bretelles de sortie et d'insertion de l'échangeur Barrage dans le sens Sud/Nord seront fermées à la circulation. Une déviation sera mise en place par les échangeurs des Colimaçons et de l'Ermitage.

RN2 - St Denis/Ste Marie - Travaux de Fauchage

Sur la RN2 entre l'autopont à St Denis et l'échangeur de Gillot à Ste Marie, travaux de fauchage sur accotement du lundi 24 au vendredi 28 février. BAU neutralisée en fonction des besoins du chantier de 7h à 15h.

RN2 - St Denis/St André - Travaux de nettoyage de fil d'eau en régie

Sur la RN2 entre l'autopont à St Denis et l'échangeur la Balance à St André, travaux de nettoyage de fil d'eau en régie les nuits du lundi 24 au vendredi 28 février. Neutralisation d'une voie pour les besoins du chantier dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN5 - Cilaos - Travaux de réalisation de parapet

Sur la RN5 Rte de Cilaos, travaux de réalisation de parapet dans le secteur de Cap Noir du lundi 24 au vendredi 28 février. Circulation alternée de 7h à 15h.

Événements hors chantier

RN2 - St Denis - Fermeture dominical du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation de 14h à 19h le dimanche 23 février. Une déviation sera mise en place par les rues de Nice et Labourdonnais.

RN1A - Communes de l'Ouest – « Triathlon/Duathlon Vert Lagon »

Sur la RN1A dans les communes de St Paul, 3 Bassins et St Leu, pour permettre le bon déroulement de la manifestation sportive intitulé « Triathlon/Duathlon Vert Lagon » ce dimanche 23 février de 6h à13h, il est recommandé de rester vigilent et notamment lors de la traversée du Cap la Houssaye. Le stationnement des véhicules accompagnants sera interdit sur la RN1A.

RN1 - Le Port/St Denis – "Trail des Anglais"

Sur la RN1 entre Le Port et St Denis, pour permettre le bon fonctionnement de la manifestation sportive du "Trail des Anglais" prévu ce dimanche 23 février de 5h30 à 14h, la plus grande prudence est recommandée sur des portions de la RN4A, la RN7 et la RD 41 route de la Montagne.