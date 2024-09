Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : www.imazpress.com)

- Chantier en cours -

RN1 - St Paul - Travaux d'aménagement de mise en 2x3 voies

Sur la RN1 à St Paul, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies, des restrictions seront à prévoir de 20h30 à 5h comme suit :

- dans le sens Nord/Sud : la circulation sera interdite entre l’échangeur de Cambaie et l’ouvrage d’art Etang Saint Paul les nuits du lundi 9 et du mardi 10 septembre. Déviation mise en place par les RD2 et RD4 jusqu'à l'échangeur de Savanna ;

- dans le sens Sud/Nord : la circulation sera interdite entre les échangeurs de Savanna et de Cambaie les nuits du lundi 9 au jeudi 12 septembre inclus. Déviation mise en place par la bretelle de sortie de l’échangeur de Savanna, la RD4 et RD2.

RN1 - St Leu/Étang-Salé - Travaux de réparation de chaussée en enrobé

Sur la RN1, à Saint Leu et à l’Etang Salé, pour permettre des travaux de réparation de chaussée en enrobé, des restrictions seront nécessaires de 20h à 5h selon le programme suivant :

- La nuit du lundi 9 septembre, circulation interdite dans le sens Sud/Nord à Saint Leu entre l’échangeur de Stella et celui des Colimaçons, avec une déviation par la RD11 ;

- La nuit du mardi 10 septembre, circulation interdite dans le sens Nord/Sud au niveau de l’échangeur de l’Etang Salé, avec une déviation par les bretelles de l’échangeur.

RN1 - St Leu/Étang-Salé – Travaux de balayage

Sur la RN1 entre l'échangeur de l'Etang Salé et la fin de la RN1 à St Pierre, travaux de balayage en TPC les nuits du lundi 9 au jeudi 12 septembre inclus. Neutralisation de voie en fonction des besoins du chantier mobile de 20h à 5h. Début du chantier à l’Étang Salé.

RN1 - St Paul - Travaux d'aménagement d'un giratoire et aménagement de voiries

Sur la RN1 à St Paul entre l'échangeur plateau Caillou et celui de la RD6, des travaux d'aménagement et de création d'un giratoire desservant la ZAC Renaissance 3 sont en cours pour une durée estimée à 16 mois depuis le 10 juin.

Les travaux se font de jour, avec des possibilités de fermetures dans les deux sens les nuits en fonction des besoins de 20h à 5h.

Lors des fermetures, des déviations seront mises en place par les routes départementales et le réseau communales.

Actuellement, pour la phase préparatoire, les bretelles d'insertion dans les deux sens sont rétrécies, la plus grande prudence est recommandée.

RN1 - La Possession - Travaux de contrôle des enrobés et de réfection des trottoirs

** Sur la RN1 à La Possession, travaux de contrôle des enrobés sur le giratoire Capitaine Lebourg de l’échangeur de La Possession la nuit du lundi 9 septembre de 20h à 5h.

Neutralisation de l’anneau intérieur ou l’anneau extérieur du giratoire en fonction de l’avancement des contrôles avec maintien de la circulation sur la voie restante du giratoire. Prudence recommander à l’approche du chantier.

** Sur la RN1 à La Possession, pour permettre des travaux de réfection des trottoirs, la circulation sera interdite au droit du passage supérieur de l’échangeur de la Possession dans les deux sens de 20h à 5h les nuits du mercredi 11 au vendredi 13 septembre.

Par ailleurs, la bretelle de sortie de l’échangeur de La Possession dans le sens Ouest/Nord sera également fermée à la circulation.

Une déviation sera mise en place par les voiries communales et la RN1.

RN1 - St Denis/Le Port - Travaux de balayage

Sur la RN1 entre la Caserne Lambert à St Denis et l'échangeur du Sacré Coeur au Port, travaux de balayage sur section courante ainsi que sur les bretelles des RN6 et RN7 les nuits jusqu'au vendredi 13 septembre inclus. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 19h30 à 5h.

RN2 - St Denis/St Benoît - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre l'autopont du Chaudron à St Denis et l'échangeur de Bourbier à St Benoît, travaux de balayage mécanique les nuit du lundi 9 au vendredi 13 septembre inclus de 20h à 5h. Neutralisation d'une voie en fonction des besoins du chantier.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Bonne Espérance, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée du lundi au vendredi jusqu'à fin octobre. Circulation par alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Ravine Bellevue, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée du lundi 5 août au vendredi 4 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit - Travaux d'aménagement TCSP

A St Benoit, dans le cadre du chantier de création d'un TCSP en continuité de celui entre le PSE et le giratoire des Plaines, des travaux préparatoires et d'aménagement sont en cours jusqu'en décembre 2024.

Pour les besoins du chantier, l'accès à la rue Aguste de Villèle est fermé depuis la RN2 giratoire des Plaines (vers St Benoit ville) de façon permanente.

Une déviation est mise en place par la RN2 et les voiries communales. Par ailleurs, des portions successives de la rue Auguste de Villèle (en demi chaussée) seront alternativement mises en sens unique de 8h30 à 15h30 et selon les besoins de nuit de 20h30 à 5h.

RN2 - Ste Rose - Travaux de création de bande cyclable et de trottoir

Sur la RN2 à Ste Rose, travaux de création de bande cyclable et de trottoir jusqu'au vendredi 4 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30 secteur Ravine Glissante.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aménagement

Sur la RN2 à Ste Rose, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée jusqu'en fin septembre. Alternat de 8h30 à 15h30 entre la Ravine Virapin et la Ravine Robert.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée

Sur la RN2 à St Rose, secteur les Bambous, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée. Circulation alternée de 8h30 à 15h30 jusqu'au vendredi 13 septembre.

RN2 - Ste Rose - Travaux de falaise

Sur la RN2 à Ste Rose, au niveau de la descente de Bois Blanc vers le Grand Brûlé, travaux de falaise du lundi au vendredi jusqu'en fin d'année. Circulation par alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Denis/St André - Travaux de fauchage

Sur la RN2 entre l'autopont du Chaudron à St Denis et l'échangeur des Jacques à Ste Marie, travaux de fauchage les nuit du lundi 9 au vendredi 13 septembre inclus. Neutralisation de la voie de la BAU selon l'avancement du chantier de 7h30 h à 15h.

RN2002 - Bras Panon - Travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée

Sur la RN2002 à Bras Panon/secteur giratoire Paniandy et cimetière, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée du lundi 2 au vendredi 13 septembre. Alternat en place de 8h30 à 15h30.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux de curage de fossés

Sur la RN2002 à Ste Suzanne, secteur Mahatma Gandy travaux de curage de fossés du lundi 2 au jeudi 13 septembre inclus. Alternat de 20h30 à 5h.

RN2002 - Bras Panon - Travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée

Sur la RN2002 à Bras Panon au niveau de la Piscine, travaux d'élargissement et sécurisation de la chaussée du lundi 5 août au mardi 1er octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux de renforcement de la chaussée suite éboulis

Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes, secteur Col de Bellevue, travaux de renforcement de la chaussée suite éboulis jusqu'au jeudi 3 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - Rte des Plaines St Benoit - Travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée

Sur la RN3 route des Plaines à St Benoit, travaux d'élargissement et de sécurisation de la chaussée dans le secteur de l'Echo du lundi au vendredi jusqu'au mardi 24 septembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de réalisation de la paroi clouée

Sur la RN5 Route de Cilaos dans le secteur du Pavillon, pour permettre des travaux de réalisation de la paroi clouée, la circulation sera interdite dans les deux sens de 20h à 5h les nuits du lundi 9 au jeudi 12 septembre inclus.

A noter que pour permettre de gérer le flux de véhicule, la route sera rouverte momentanément sur une durée de 15 minutes à 23h et à 2h du matin.

Il est demandé aux usagers d’anticiper leurs déplacements pendant la durée des travaux.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux d'ouvrage hydraulique

Sur la RN5 Route de Cilaos, travaux d'élargissement OH, secteurs Ilet Burel, Ilet Fougère et Ravine piton Morel, du lundi 9 au vendredi 13 septembre. Alternat et microcoupures à prévoir de 7h à 15h.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de maintenance Changement du platelage bois du pont Bailey

Sur la RN5 Route de Cilaos, pour permettre des travaux de maintenance, de changement du platelage bois du pont Bailey d’Ilet Furcy, la circulation sera interdite les nuits du lundi 9 au jeudi 12 septembre inclus de 20h à 5h. Des réouvertures ponctuelles de 15 minutes seront organisées à 23h et 2h.

- Chantiers à venir -

RN1 - St Paul - Travaux de réfection de corniche métallique sur l’ouvrage d’art RD10

Sur la RN1 à St Paul au niveau de l'échangeur de l'Eperon, travaux de réfection de corniche métallique sur l'ouvrage d'art de la RD10 les nuits du lundi 9 et mardi 10 septembre de 20h à 5h. Neutralisation de la voie de gauche dans les 2 sens le lundi 9 et neutralisation de la voie réservée aux véhicules lents et la voie de droite dans le sens Nord/Sud le mardi 10. Prudence recommander à l’approche du chantier.

RN1 - Route du Littoral/La Possession - Travaux de changement de BT3

Sur la RN1 Route du Littoral/La Possession, entre Ravine à Malheur et Ravine Lafleur, travaux de changement de BT3 les nuits du lundi 16 au vendredi 20 septembre inclus. Voie de droite et BAU neutralisées dans les deux sens au droit du chantier de 20h à 5h.

RN2 - St Denis - Travaux de marquage

Sur la RN2 à St Denis, secteur Barachois, travaux de marquage la nuit du jeudi 12 septembre. Neutralisation de la voie de bus et circulation alternée au droit du chantier de 20h à 5h.

- Evènements (hors chantiers) -

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture Barachois

** Sur les RN1 et RN2 à St Denis, pour permettre le bon déroulement du « Marché de Nuit », organisé par la ville de St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation ce samedi 7 septembre dès 18h entre le giratoire Caserne Lambert et le carrefour Labourdonnais. Sa réouverture sera prévue aux alentours de 3h du matin.

Une déviation sera mise en place par les rues de Nice et Labourdonnais dans les deux sens.

** Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 8 septembre de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.

Tour Cycliste Antenne Réunion 2024

La manifestation sportive intitulée Tour Cycliste Antenne Réunion 2024 se déroulera du samedi 7 au dimanche 15 septembre sur plusieurs communes de l'île.

La première étape se déroulera le samedi 7 septembre, sur circuit fermé

Le dimanche 8, de St Denis à St Benoit

Le lundi 9, Bras Panon/Bras Panon

Le mardi 10, Ste Suzanne/Bagatelle

Le mercredi 11, Le Tampon/Le Tampon

Le jeudi 12, Le Port/Petite Ile

Le vendredi 13 Petite Ile/St Paul

Le samedi 14, St Paul/Petite Ile

Le dimanche 15 St Denis/Le Barachois.

La plus grande prudence est recommandée à l'approche des cyclistes, essentiellement sur les axes routiers suivants : RN1, RN6, RN2, RN2002, RN3, RN1A, RN7, RN1E et RN4A.

St Leu/ Etang Salé/St Louis - Fête de la Salette

A Saint Leu, dans le cadre de la fête de la Salette, la circulation sera interdite sur la rue haute entre le giratoire Nord et la Rue Gaspard, de 6h à 18h le dimanche 8 septembre, puis du lundi 9 septembre à 9h jusqu’au dimanche 30 septembre à 5h.

Par ailleurs, pendant cette manifestation religieuse, les processions suivantes sont programmées :

- le mercredi 11 septembre, un pèlerinage partira de l'église de Notre Dame de la Maternité à 6h pour une arrivée à 9h à l'église de Notre Dame de la Salette ;

- du samedi 14 septembre à 19h30 au dimanche 15 septembre à 6h, sur la RN1A, la circulation sera interdite entre le giratoire Rotary à L’Étang-Salé et celui de Stella à St Leu ;

- du samedi 14 septembre à 19h30 au dimanche 15 septembre à 6h, une procession partira de St Louis pour une arrivée à St Leu. La RN2001 sera concernée entre le Gol et Le Pont Mathurin, mais également la RN1A entre l'échangeur de l'Etang Salé et St Leu et l'agglomération de St Leu.