Un Airbus d'Air Austral immobilisé : des horaires ajustées et des mesures commerciales mises en place

La compagnie aérienne Air Austral annonce ce lundi 8 juillet l'immobilisation de l'un de ses Airbus A220-300. Air Austral est "pénalisée par les problèmes mondiaux sur les moteurs Pratt & Whitney". Toutefois, le programme des vols reste maintenu avec quelques ajustements horaires sur certains vols régionaux. Nous publions ci-dessous le communiqué de Air Austral (Photo : rb/www.imazpress.com)

Impactée par les problèmes mondiaux sur les moteurs Pratt & Whitney qui équipent les Airbus A220-300, Air Austral est contrainte d’immobiliser son deuxième appareil immatriculé F-OLAV, pour une période indéterminée. La compagnie se voit aujourd’hui dans la nécessité de réajuster son programme des vols durant le mois de juillet 2024.

La compagnie a travaillé un programme des vols s’appuyant sur son seul A220-300 et l’ensemble de ses avions long-courrier pour opérer le plus grand nombre de vols régionaux. Elle compte également sur une grande coopération des services de la navigation aérienne pour la desserte notamment de l’aéroport de Mayotte, en lui permettant d’étendre les plages horaires d’ouverture des aéroports

Ce qu’il faut retenir de ces ajustements de programme des vols :

- Maintien au maximum des vols biquotidiens Réunion-Mayotte, certains vols pourront être regroupés sur un vol opéré par un avion de la flotte long-courrier de la compagnie

- Regroupement de certains vols Réunion-Maurice sur un vol gros porteur

- Report du Réunion-Johannesburg du vendredi soir, au samedi soir

Le programme des vols Réunion-Paris & Mayotte-Paris reste assuré normalement

Air Austral et ses équipes sont entièrement mobilisées afin de limiter au maximum l’impact de ces perturbations. Consciente des désagréments causés, la compagnie a mis en place des mesures commerciales exceptionnelles et extrêmement souples. La compagnie est en mesure d’affirmer que tous ses clients seront transportés.

La compagnie regrette la gêne occasionnée, dans une période de vacances scolaires qu’elle sait importante pour sa clientèle, et souhaite d’ores et déjà présenter ses excuses aux passagers concernés. Elle rappelle que la sécurité de ses passagers est sa priorité absolue. Des discussions ont été entamées avec le motoriste pour que des solutions alternatives puissent être proposées et ce dans les plus brefs délais.

Pour mémoire, le motoriste Pratt & Whitney qui équipe les Airbus A220-300 rencontre actuellement des problèmes mondiaux, liés à la découverte de "contaminants microscopiques" dans une poudre de métal. Le motoriste est également confronté à des ruptures de pièces détachées et un manque de moteurs de remplacement sur le marché. Ces problèmes entraînent des restrictions opérationnelles limitant le nombre de cycles autorisés par avion. L’ensemble de la flotte mondiale est aujourd’hui impacté, Air Austral n’est malheureusement pas épargnée avec 2 avions sur 3 concernés.

Les passagers concernés seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral (via SMS et/ou email). Air Austral recommande aux passagers de vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel sur http://www.air-austral.com/preparer-mon-vol/suivi-des-vols/modification-de-vols.html ou directement dans la rubrique "Ma Réservation".

- Mesures commerciales -

Modifications sans frais de sa date de voyage :

- Le passager peut modifier sans frais/pénalités son billet d’avion sur la base du montant hors taxes sous réserve de disponibilité dans la même classe de voyage des billets dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet (les taxes devront être réactualisées au moment de la revalidation des billets aux nouvelles dates)

- Le passager peut utiliser son billet d’avion sur une autre destination desservie par la compagnie Air Austral sans pénalité, un réajustement tarifaire pourra être applicable. En cas de valeur résiduelle, la différence sera mise sous la forme d’un avoir.

Mise en avoir du billet d’avion

- Le passager peut mettre son billet en avoir si le passager n’a pas encore de nouvelles dates de voyage ou de destination. L’avoir sera valable 1 an à compter de sa date d’émission et à réutiliser sur les vols opérés par Air Austral.

Remboursements de son billet d’avion :

- Autorisation de remboursement du billet sans pénalité

Les passagers pourront également adresser leur réclamation au service clientèle d'AIR AUSTRAL en utilisant le lien suivant : https://www.air-austral.com/a-propos-dair-austral/nous-contacter/reclamations-service-clientele.html

Toutes ces informations sont à retrouver sur le site internet de la compagnie www.air-austral.com