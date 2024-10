Un double mariage célébré dans la pure tradition tamoule péi

C'est dans les hauts de Bras-Panon que deux sœurs ont choisi de célébrer leur mariage tamoul dans la tradition péi ce dimanche 20 octobre 2024. D'un côté l'aînée Velly-Aman et Florent, de l'autre côté la benjamine des sœurs Vimaladevëe et Jehane. Entre changements de tenues, demande de la main aux parents et différents rites de mariage, les deux couples sont désormais mariés… devant les divinités (Photo cn/www.imazpress.com)

Dès 4h45 du matin, le temple Marsy Carpanin Swami se transforme en véritable fourmilière : chacun peaufine les derniers préparatifs de la cérémonie de mariage. Une révision des derniers détails au pas de course, car Florent, le premier futur marié, est déjà arrivé.

Mais pas question pour lui d'entrer dans la cour du temple. Le jeune homme accompagné de sa famille doit respecter la tradition : attendre l'heure propice pour être invité à rentrer chez sa future belle-famille.

Du côté de la famille des filles, l'émotion est déjà vive chez les parents, même au petit jour. Sangly Cadivel-Pétiaye, le père des deux filles avoue : "aujourd'hui c'est avec beaucoup d'émotions, je marie mes deux filles au temple de mon papa".

"C'est un honneur que de les marier dans la pure tradition tamoule de La Réunion. Un mariage béni par mon cousin Patrick Kichenama dit Soubaye", affirme ce dernier. Très ému, il ajoute : "qui de plus est, sous le regard protecteur des êtres chers qui sont partis trop tôt : mes parents monsieur et madame Sylvio Cadivel-Pétiaye et mon grand-père monsieur Marimoutou Cadivel-Pétiaye, grand Barldon et Vartial de La Réunion, à qui je dédie ces mariages".

Et ce flot d'émotions n'est pas près de s'en aller de sitôt, puisqu'il est déjà l'heure d'accueillir Florent sur la propriété. Ce dernier trépignant d'impatience depuis presque une vingtaine de minutes.

- L'arrivée des futurs mariés –

Loin du traditionnel habit rouge du marié, c'est vêtu d'un simple kurta orange – haut traditionnel indien - que Florent descend le long de l'allée menant au temple avec sa famille. Accompagné d'un orchestre d'instrument traditionnel tamoul, d'offrandes et de la divinité Vinayagar – aussi connu sous le nom de Ganesh – le futur marié avance vers le moment tant attendu.

Après avoir effectué un tour du temple, Florent s'élance sur le tapis rouge déroulé pour l'occasion vers le podium végétalisé rappelant la tradition des salles vertes réunionnaises. Au bras de son oncle, il entre suivi de près par ses parents et prend place sur un banc en attendant sa promise.

Du moins le pense-t-il peut-être, car en réalité c'est au tour du deuxième futur marié de faire son entrée sur le domaine. Vêtu d'un kurta vert et d'un veshti – long tissu indien noué autour de la taille – Jehan arrive au son des tambours, accompagné de ses parents et du Bon Dieu Vinayagar.

Après un tour du temple, il monte sur le podium au bras de son oncle pour prendre place aux côtés de Florent… en attendant sa future femme.

- L'entrée des sœurs –

Ce n'est qu'une fois les garçons installés sur le podium que la famille va chercher les futures mariées. C'est un voile sur la tête, empêchant quiconque de voir leur visage, que les filles s'avancent main dans la main avec mère et oncle vers le temple.

Carole Cadivel-Pétiaye explique : "outre la famille vivant sous le même toit, personne n'est autorisé à voir les futures mariées. C'est une façon de ne pas attirer le mauvais œil". Elle ajoute : "ce n'est qu'une fois l'alliance mise que le voile tombera".

L'aînée, Velly-Aman, est vêtue d'un saree blanc pour sa tenue de bénédiction quant à sa benjamine, Vimaladevëe, c'est en saree bleu qu'elle fait son entrée. Toutes deux réalisent les mêmes étapes que leur futur mari : le tour du temple avant d'aller s'asseoir chacune à leur droite. Regardez

- Le moment des bénédictions –

Pour commencer les rites de bénédictions, les femmes mariées de la famille de la fille vont laver un plant de canne à sucre avec de l'eau et du lait pour la purifier. Elle sera ensuite plantée dans un pot et ramenée chez les jeunes mariés. Cette plante sera le symbole de leur nouvelle vie à deux.

C'est ensuite à genoux que les futurs mariés vont obtenir la bénédiction de leurs parents respectifs pour le mariage en leur lavant les pieds. Une manière de montrer leur respect, amour et reconnaissance pour toutes ses années dans la maison familiale.

Maintenant que les bénédictions sont terminées, les filles et les garçons vont chacun de leur côté pour se changer… dans leur tenue de mariage. Regardez

- Comme des Maharadjah et Maharani –

Florent et Jehan s'avancent dans leurs nouvelles tenues blanches avec des airs de Maharadjah (ndlr : roi indien) pour attendre leurs promises au pas de la porte. Après quelques minutes, c'est au tour de Velly-Aman et Vimaladevëe de sortir de la maison toujours voilées et vêtues de rouge, la couleur des mariées traditionnelles indiennes. C'est alors ensemble que les deux couples se dirigent une nouvelle fois sur le podium pour passer aux rites de mariage.

Nerveusement, les couples reprennent place au centre du podium et regardent les parents des garçons demander la main des filles. C'est avec beaucoup d'émotions que les parents acceptent, non sans verser quelques larmes de joie.

Velly-Aman et Florent se lèvent alors pour faire le tour du podium, un coco dans leur main, symbole de leur engagement. C'est ensuite au tour de Vimaladevëe et Jehan de répéter le même rituel, suivi des parents du garçon avant de se placer devant le feu sacré.

Après avoir béni les marleys (nldr : les colliers de fleurs) le grand moment arrive : celui de passer l'alliance… au cou de la mariée. Les alliances tamoules ne sont pas des bagues à porter à l'annulaire, mais un bijou de cou que seule la mariée porte. Une fois l'alliance nouée, c'est le moment de révélation : le voile tombe et le mari ainsi que les invités peuvent finalement voir le visage de la personne qui est officiellement sa femme. Regardez

- Les sept tours du feu sacré –

Et le mariage ne s'arrête pas là. Maintenant que l'alliance est mise et le voile retiré, il faut désormais procéder aux sept tours du feu sacré symbolisant l'union parfaite et la force des liens conjugaux :

- Le premier tour se fait une fois que la l'alliance est passée autour du cou de la mariée.

- Le deuxième tour une fois que le "paton" un bijou avec un plaque en or est apposé sur le front des jeunes mariés

- Le troisième tour une fois que le "koumgon" la poudre rouge est mise sur le front de la mariée

- Le quatrième tour c'est le moment de l'échange des marleys. Au total le marleys sera échangé trois fois : la femme met dans le cou de son mari le marley et le mari fait de même pour sa femme. Ils reprennent ensuite le marley dans leur cou pour le mettre dans le cou de leur partenaire de vie. Finalement ils échangeront une dernière fois ce collier de fleurs sacré.

- Le cinquième tour se fait après avoir noué un nœud avec les étoles des mariés. Le couple se tenant par l'auriculaire.

- Le sixième tour est réalisé une fois que les mariés aient versé du riz dans le feu sacré en trois fois. Une manière de repousser les mauvais esprits pouvant perturber la tranquillité de leur vie de couple.

- Le septième et dernier tour, les mariés vont s'arrêter à chaque poignée de fleurs répandu sur le sol, devant laquelle une prière sera récitée.

Le mariage s'achève au bout de six heures de cérémonie avec les félicitations des invités qui les bénissent en leur lançant du riz. Regardez

Les parents des filles s'accordent à le dire : "ce mariage n'aurait pas pu être possible sans l'aide de toutes ces belles âmes qui ont donné de leur personne pour la mise en place de cette cérémonie".

