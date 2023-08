Matante Rosina vous annonce que le soleil a sorti ses plus beaux rayons pour illuminer cette matinée du 1er septembre 2023. Mais il risque d'y avoir un petit changement à la mi-journée du côté de l'est. Les nuages vont commencer à se rassembler en laissant échapper quelques gouttes toujours à l'est et ensuite dans l'intérieur de l'île. Dans l'ouest, le temps reste sec. (photo rb/www.imazpress.com)