Une délégation indonésienne en visite à La Réunion pour développer la féminisation des métiers du BTP

Du lundi 27 au jeudi 30 mai 2024, la DRAREIC, la DRAFPIC et le Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) accueille une délégation indienne en visite à La Réunion pour développer la féminisation des métiers du BTP. Dans le cadre de cette visite, la délégation indonésienne aura l'occasion de découvrir les plateaux techniques de deux lycées professionnels. Un temps d’échange avec les élèves est prévu à la fin de chaque présentation (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Le CMQ recevra six participantes indonésiennes : étudiantes, enseignantes, techniciennes et ingénieures, ainsi que M. Manuel Azibi, directeur du Centre d'excellence de formation technique à l'étranger (CEFTE) de Bandung.

La délégation se rendra le mardi 28 mai de 9h à 11h30 au lycée professionnel Patu de Rosemont, à Saint-Benoît, et le jeudi 30 mai de 9h à 11h30 au lycée polyvalent Jean Joly de Saint-Louis.



"Les femmes occupent une place prépondérante dans les métiers techniques en Indonésie. Leur visite a pour but de nourrir la réflexion et de s'en inspirer pour accroître le nombre de filles dans nos formations et les entreprises réunionnaises", confie la Délégation Régionale Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue (DRAFPIC).