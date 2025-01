Une demande de la préfecture : citoyen.ne.s déclarez vos armes

"Détenteurs d’armes : vous avez jusqu’au 5 janvier 2026 pour créer votre compte dans le système d’information sur les armes (SIA)" indique la préfecture dans un communiqué publié ce vendredi 31 janvier 2025. "Le SIA est la plateforme numérique qui permet de gérer et de suivre la détention légale des armes à feu sur le territoire et facilite les démarches liées à leur acquisition et détention" souligne la préfecture dans son communiqué que nous publions ci-dessous (Photo d'illustration)

Depuis le 6 janvier 2025, les détenteurs d’armes tireurs de ball-trap, biathlètes et anciens licenciés des trois fédérations de tir de loisir (fédérations françaises de tir, de ball-trap et de ski) doivent créer un compte personnel dans le SIA pour conserver leur droit à détenir une arme et bénéficier des simplifications administratives et réglementaires afférentes.

Cette démarche est obligatoire pour l’achat d’une arme. Elle permet la validation d’acquisition d’une arme, d’établir la propriété en cas de contrôle, de déclarer une perte ou un vol et d’éditer une carte européenne d’arme à feu (e-CEAF).

Vous avez jusqu’au 5 janvier 2026, pour vous enregistrer.

Comment faire ?

La création d’un compte SIA est simple et rapide. Rendez-vous sur ce site. Il convient de disposer d’une adresse mail et de de documents au format numérique, notamment pour justifier son identité et son adresse.

La démarche peut s’effectuer également dans les points d’accueil numérique :

- en préfecture : lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h

- en sous-préfectures : du lundi au vendredi de 8h à 12h

- dans l’un des 29 espaces France services.

- Les détenteurs d'armes peuvent se faire aider -

Une fois le compte créé, les détenteurs se voient attribuer un numéro SIA personnel. Les détenteurs particuliers ne peuvent disposer que d’un seul compte SIA.

En cas de difficulté pour créer leur compte, les détenteurs peuvent se faire aider dans les points d’accueil numériques en préfecture, par leur club de tir ou encore en armurerie.

Depuis leur espace personnel, les détenteurs ont un accès direct à leur râtelier numérique. Ils disposent d’un délai de 6 mois pour le corriger et le mettre à jour et de s’assurer ainsi que l’administration dispose des bonnes informations.

Important : cette démarche est déjà obligatoire pour les détenteurs chasseurs, anciens chasseurs, tireurs sportifs non-inscrits, et les autres détenteurs. Ceux qui n’ont pas créé leur compte, seront susceptibles de faire l’objet de mesures de dessaisissement de leur arme.