Une maison sur mars, il jette l'argent par les fenêtres, un T-Rex à 5,6 millions d'euros

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 17 avril au vendredi 21 avril le voici : Pour simuler la vie sur Mars, la NASA met en place “Mars Dune Alpha”, une maison de 160m2 conçu à Houston. Quatre personnes volontaires y seront isolées et confinées plus d’un an à partir de juin 2023. Une pluie de billets : c’est ce que les conducteurs engagés sur l’Interstate 5, dans l’Oregon (Etats-Unis), ont pu constater. Un automobiliste a jeté environ 200.000 dollars en petites coupures par la fenêtre de son véhicule. Un squelette de tyrannosaure rex, espèce a été vendu aux enchères en Suisse près de 5,6 millions d'euros. Des chips tellement piquantes qu'elles ont été retirées de la vente.

Une (future) maison sur la planète Mars

Dans cet habitat, plusieurs espaces ont été créés. Salades, légumes verts ou encore tomates, une pièce aménagée permettra de cultiver des plantes. Une salle de sport et une salle de soins médicaux seront également à disposition.

Les volontaires pratiqueront pendant toute une année d'expérimentation des activités similaires à celles qu'ils devront pratiquer sur Mars. Un sas est installé pour simuler les sortie à l'extérieur de la maison. Dans un faux espace extérieur, les quatre participants auront à disposition une serre, une station météo et un panneau solaire pour leurs différentes activités de maintenance.

La maison a été imprimé en 3D, une technologie étudiée par la NASA pour construire des habitats à la surface de la Lune et autres planètes.

???? La Nasa a ouvert les portes de l’habitat “Mars Dune Alpha” qu’elle a conçu à Houston, pour simuler la vie sur Mars. Quatre personnes y seront confinées plus d’un an ⤵️ #AFP pic.twitter.com/m83XbnHvnU — Agence France-Presse (@afpfr) April 15, 2023

Un Américain jette 200.000 dollars depuis sa voiture et provoque le chaos sur l’autoroute

Mais c’est surtout une scène de chaos qu’il a provoquée sur l’autoroute, à hauteur de la ville d’Eugène. De nombreux usagers se sont arrêtés pour récupérer les billets de 100 dollars et la chasse au trésor a duré jusque tard dans la soirée, indique CNN.

La police reconnaît auprès des médias américains que les badauds ont bien nettoyé la chaussée de tout l’argent « offert » par Colin Davis McCarthy.

Celui-ci aurait expliqué aux autorités qu’il vivait confortablement et qu’il voulait partager ses dollars avec les autres. Or, le trentenaire a agi à l’insu de sa famille. Cette dernière a donc demandé aux automobilistes de rendre les billets trouvés sur la route.

???? Man throws $200k in cash out of a car window onto the interstate in Oregon. Investigators said the money belonged to the man and his family. The man drained the family’s shared bank account in cash and then let it fly along the freeway. pic.twitter.com/GM6WIQ0hII — SAY CHEESE! ???????? (@SaycheeseDGTL) April 14, 2023

De son côté, la police explique que l’Américain ne sera pas poursuivi.

Un squelette composite de T-Rex vendu près de 5,6 millions d'euros

Selon la maison de vente aux enchères Koller, qui a procédé à la vente, il était estimé entre cinq et huit millions de francs suisses. Le prix au marteau a atteint 4,8 millions de francs suisses, et le prix final - incluant les frais - s'élève à 5,5 millions de francs suisses (5,9 millions d'euros), a indiqué à l'AFP un porte-parole de la maison de vente, Karl Green.

Appelé Trinity, le squelette d'environ 3,9 mètres de hauteur et 11,6 mètres de long est en fait un assemblage d'os issus de trois différents T-Rex retrouvés entre 2008 et 2013 dans des formations du Montana et du Wyoming, dans le Nord-Ouest des Etats-Unis, selon le catalogue de vente.

Il s'agit du "troisième T-Rex vendu aux enchères" dans le monde, et du "premier vendu aux enchères en Europe", a-t-il ajouté.

Le public a pu admirer le squelette pendant plus de deux semaines à Zurich. "Plus de 30.000 visiteurs sont venus admirer Trinity, dont beaucoup d'enfants", a souligné M. Koller.

Les ventes de squelettes de dinosaures animent régulièrement les soirées d'enchères, quitte à frustrer les paléontologues, qui y voient une chance de moins de les exposer dans les musées.

Des chips tellement piquantes qu'elles ont été retirées de la vente

C'est un défi dangereux venu des États-Unis qui enflamme les réseaux sociaux et la bouche de celles et ceux qui le relève. Le "Hot Chip Challenge", du nom de la marque qui vend cette chips unique qui a été proposée à la vente dans les rayons d'un supermarché Auchan à Farébersviller en Moselle. Deux semaines plus tard, lundi 17 avril 2023, elles ont été retirées rapporte Le Républicain Lorrain.

Le patron du magasin s'est expliqué sur BFM Business, où il détaille les raisons du retrait de ce produit : "C'est une décision de prévention [...]. Ça incitait les jeunes à faire des choses stupides."

Vendue dans un paquet avec un gant pour la manipuler, la chips se revendique comme "la plus forte du monde". Des tiktokeurs se sont emparés du défi et ont mal fini, à l'image de MelParis75, qui raconte à FranceInfo : "la douleur est venue d'un coup et c'était même au-delà du piquant, c'était au niveau de la langue, après la bouche et la gorge, ce qui faisait je n'arrivais plus à respirer" dit la jeune fille.

Interrogée par France Info, la docteure au centre antipoison et toxicologie au CHU de Bordeaux demande aux jeunes de ne pas participer à ce challenge dangereux pour leur santé et qui peut amener à de lourdes conséquences.