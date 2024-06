Une matinée pour promouvoir l'économie circulaire et l'éco-design

Ce vendredi 21 juin 2024, Nexa, l'agence régionale de développement, a accueilli plus de 40 personnes pour une matinée inspirante consacrée à l'économie circulaire et à l'éco-design à l'hôtel Créolia de Saint-Denis. Un événement organisé dans le cadre de la mission d'intérêt général de la société et de ses actions visant un "développement économique durable". Les participants ont pu découvrir les concepts, démarches, acteurs présents et projets du territoire. (Photos : Nexa)

Les différentes séquences de la matinée ont été marquées par des interventions variées montrant la diversité des initiatives liée à l'économie circulaire démontrant les avantages économiques, sociaux, marketing et environnementaux de cette approche.

- Les thèmes et les interventions -

• L'économie circulaire : témoignages d’entrepreneurs et une présentation d’initiatives locales réussies, démontrant les avantages économiques et environnementaux de cette approche.

• Le parcours écodesign 2024 de Nexa : présentation des entreprises engagées, soulignant les défis à relever par les entrepreneurs et les succès rencontrés par les participants de l’éco-design à La Réunion.

"Je découvre l'économie circulaire, et cette matinée m'a permis de comprendre l'ampleur du sujet tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour mes projets entrepreneuriaux" déclare Yann Baconnet, gérant de Salédos (secteur agroalimentaire).

"L'accompagnement de Nexa valorise une initiative que je menais seul. Cela m'a fait réaliser que je ne suis pas seul à m'intéresser à ce sujet, et que c'est un enjeu qui concerne plusieurs domaines. Cette matinée vise à fédérer autour d'enjeux communs et de sensibilités partagées" partage Pierrick Septembre, gérant de Rando aqua Réunion (secteur loisir-tourisme).

• Comment mener une démarche d'éco-conception : des conseils pratiques et des outils pour intégrer l’éco-conception ont été apportés dans les processus des entreprises "80% de l'impact d'un produit ou service se joue à l'étape de sa conception. C'est pourquoi Nexa accompagne les entreprises en éco-design ou éco-conception depuis 5 ans". annonce Véronique Stern, chargée de mission Nexa.

• Communication environnementale : bonnes et mauvaises pratiques : la séquence a permis aux participants d’apprendre à mieux gérer leur communication environnementale, en évitant les écueils du greenwashing.

- Une bonne dynamique -

"J'ai eu le plaisir de rencontrer des entrepreneurs motivés à intégrer l'environnement dans leurs projets. Cet accompagnement démontre qu'il existe un réel intérêt à créer des liens et à développer des synergies pour favoriser un engagement local" déclare Maider Millard chargée de projet chez Think+.

L'événement s'est conclu par une séquence de découverte de stands et d'échanges entres participants.

Nexa s'engage à promouvoir, faciliter et accompagner l'économie circulaire à La Réunion. Cette matinée a mis en lumière des projets et initiatives exemplaires.

Le partage de ces projets est essentiel pour renforcer les liens entre les acteurs et consolider les chaînes d'activités. Ces chaînes, moins impactantes pour l'environnement, visent à utiliser davantage de ressources locales, naturelles ou renouvelables, à encourager les achats locaux, à favoriser la réutilisation, la réparation, et le réemploi, et à optimiser l'utilisation des matières avant leur fin de vie en décharge.