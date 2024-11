Une nouvelle occasion de sensibiliser avec l'opération « Dépist out diabète »

14% des réunionnais sont concernés par le diabète de type 2. Selon l'Agence régionale de santé, la journée mondiale du diabète ce jeudi 14 novembre 2024 est une nouvelle occasion de sensibiliser sur cet enjeu de santé publique majeur. (Photo : www.imazpress.com)

Le dépistage du diabète est un axe prioritaire du Programme réunionnais de nutrition et de lutte contre le diabète. Pour permettre aux acteurs de terrain de sensibiliser et accompagner le plus grand nombre dans le dépistage de la maladie, l’ARS et l’Assurance maladie déploient l’opération « Dépist out diabète ».

Il s’agit d’outils pratiques adaptés à la population réunionnaise, mis à la disposition des intervenants et des structures de prévention pour aider au repérage du diabète, avec notamment le test « FindRiskpéï ».



A La Réunion, le diabète de type 2 entraîne des complications chroniques de plus en plus fréquentes : 3 300 patients diabétiques ont été pris en charge pour des complications rénales, podologiques et/ou cardiovasculaires et 250 ont été amputés d’un membre inférieur.

Pour comprendre cette situation qui affecte considérablement la qualité de vie des patients, l’ARS, l’Assurance maladie et l’ORS ont réalisé une étude sur le parcours de soins des personnes diabétiques amputées.

Selon l'ARS, les derniers résultats publiés vont permettre aux partenaires de proposer des actions pluridisciplinaires permettant de réduire les risques de complications chez les patients et améliorer leur parcours de soins et de prise en charge.

Face à ce fléau, les partenaires et acteurs de santé se mobilisent ce jeudi 14 novembre et tout au long du mois en proposant de nombreux évènements et actions de sensibilisation dans toute l’île.