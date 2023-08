Une possible ambiance électrique

Ce jeudi 17 août 2023, Matante Rosina écoute les messages du ciel. Elle nous rapporte que les pluies viennent chatouiller les côtes du Sud de l'île au petit matin. Dans les autres coins de l'île, des petites éclaircies ici et là éclairent la matinée. L'après-midi prend un autre tournant. Les nuages décident de s'étirer sur l'ensemble de l'île et il est même possible d'entendre quelques coups de tonnerre. Ces averses, surtout du côté de l'est et du sud-est peuvent laisser de grosses flaques. (photo rb/www.imazpress.com)