Une rencontre de Pancrace pro organisée pour la première à La Réunion

Le samedi 6 avril 2024, pour la première fois à la Réunion, un meeting de combat libre, Pancrace professionnel, aura lieu dans le gymnase de Champ Fleuri à Saint Denis de 17h à 23h. Une nouvelle discipline qui combine tous les arts martiaux et les sports nobles. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo sly/www.imazpress.com)

Pour cette première joute, les organisateurs ont opté pour une approche populaire. Alors que les tarifs d’entrée sont fixés à plusieurs centaines d’euros par delà la mer, les promoteurs locaux proposent un accès à partir de 30€.



Dans l’octogone installé pour l’occasion, pas moins de 12 combats sont programmés. Le free fight permet aux tireurs venant de disciplines très diverses de s’opposer en mettant en oeuvre des approches très différentes. Du ju jitsu à la boxe thaï, des spécialistes de boxe anglaise ou de judo devront s’adapter et enrichir leur panel de techniques.



Sport explosif et intense s’il en est, le free fight pro verra certains combattants affiliés au MMA rencontrer des réunionnais ultra spécialistes de boxe thaï notamment. Avec 5 nationalités représentées, le gymnase dyonisien pourra s’ennorgueillir d’un plateau particulièrement cosmopolite à l’image de la population réunionnaise.



En préparation de ce premier rendez-vous pro, les combattants qui sont de véritables artistes dans chacune de leurs disciplines respectives sont à l’entraînement quotidiennement en vue de cette première joute.



Notez que lors de cette soirée, un combat 100% féminin verra s’opposer Aïcha Clopon (championne de la Réunion et Championne de France de Pancrace en 2023) dans le coin rouge face à la mauricienne Mary Jane Lenclume déjà vue lors du BOMT4 début Mars qui sera dans le coin bleu.



Le point d’orgue de ce premier meeting verra le réunionnais Expedito "Le dragon" Valin multi capé en boxe thaï défendre les couleurs locales face à l’hexagonal Quentin Arola (vainqueur à trois reprises par soumission en MMA).