Une tempête pourrait se former mardi et dégrader les conditions météo

Une tempête tropicale pourrait se former à partir de ce mardi 25 février 2025, annonce Météo France. La probabilité pour cette formation est estimée à supérieure à 60%. S'il se formait le système serait baptisé Garance. "Ce système pourrait apporter une dégradation du temps à La Réunion et Maurice entre mercredi et vendredi" préviennent les météorologues (Photo : capture d'écran www.windy.com)

"L'ampleur du système reste encore incertaine puisqu'elle dépend de l'intensité et de la trajectoire du météore" dit encore Météo France. Pour le moment la zone suspect se déplace de l'ouest vers l'est, et donc vers La Réunion et Maurice, en suivant une trajectoire inhabituelle. Les systèmes se déplacent en général d'est en ouest. - Une autre zone suspedte au sud du canal du Mozazmbique - Une deuxième zone suspecte a été repérée dans le sud du canal du Mozambique. "Le risque de formation d'une tempête tropicale est modéré à partir du mercredi 26 février (30 à 60% de probabioité), devenant important le jeudi 27 février avec une probabilité supérieure à 60%" détaillent les météorologues. Pour rappel, Météo France a estimé en début de saison cyclonqiue qu’entre 9 et 13 systèmes (tempêtes et cyclones) pourraient se développer, avec 4 à 7 d’entre eux atteignant le stade de cyclone tropical. Pour le centre météorologique régional spécialisé cyclones de La Réunion (CMRS] la saison cyclonique a commencé le 15 novembre 2024 pour se terminer le 30 avril 2025 avec une exception pour l'île Maurice et les Seychelles dont la date de fin de saison cyclonique est fixée au 15 mai 2025. www.imazpress.com redac@ipreunion.com