Une zone perturbée sous surveillance dans le canal du Mozambique

Météo France a débuté le suivi de la zone perturbée numéro 06-20242025 dans le sud du Canal du Mozambique. Une circulation dépressionnaire "commence à s'organiser, associée à une activité orageuse essentiellement dans sa périphérie orientale", précisent les météorologistes. Ce système a une possibilité de se développer en tempête tropicale dans les prochaines 48 heures (Capture d'écran Mtotec)

Le système circulera "vers le sud, à une distance incertaine de l'île d'Europa et des côtes malgaches de la province de Toliara", écrit Météo France.



"Dans sa périphérie orientale, des pluies orageuses soutenues sont possibles sur la côte ouest malgache ce week-end et en début de semaine prochaine", ajoutent les prévisionnistes.



La prévision de trajectoire et d'intensité du phénomène "reste néanmoins très incertaine dès samedi et méritera d'être confirmée dans les prochains bulletins".

"Sur l'est puis le centre du bassin, une tempête tropicale pourrait se former dans les 5 prochains jours au sein du Talweg de Mousson. Le risque d'atteindre le stade de baptême est modéré (30-60%) jusqu'au dimanche 26 puis fort lundi 27 (risque supérieur à 60%)", annoncent-ils.

Sa trajectoire ultérieure, plutôt dirigée vers l'ouest à sud-ouest, est "encore très incertaine dans le détail". Il est donc encore trop tôt pour anticiper les éventuelles menaces pour les îles du bassin.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochaines jours :

Dépression tropicale,

Centre positionné le 25/01 à 16h locales, par 20.6 Sud / 39.5 Est.

Tempête tropicale modérée,

Centre positionné le 26/01 à 16h locales, par 22.2 Sud / 40.5 Est.

Dépression tropicale,

Centre positionné le 27/01 à 16h locales, par 25.2 Sud / 41.4 Est.

Tempête tropicale modérée,

Centre positionné le 28/01 à 16h locales, par 25.1 Sud / 40.9 Est.

Tempête tropicale modérée,

Centre positionné le 29/01 à 16h locales, par 24.2 Sud / 39.7 Est